Cerdomus e il protocollo per sostenere Castel Bolognese e l’Unione: subito 50mila euro

Un impegno importante che si concretizza in un protocollo d’intesa per sostenere, anche economicamente, le iniziative culturali, sociali e sportive di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina. È stato sottoscritto ieri, in sala Bigari a Faenza, il primo patto di collaborazione tra un Comune, un’Unione e un’azienda con l’obiettivo di promuovere la crescita della comunità. A firmare il documento, il presidente dell’Unione Massimo Isola, il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza e il presidente di Cerdomus Paolo Turbati.

L’azienda leader della ceramica, che opera a Castel Bolognese dal 1969, come ha spiegato Paolo Turbati, "per tutta la durata del protocollo, due anni rinnovabili per ulteriori due, destinerà importanti risorse al finanziamento e al supporto di progetti nei territori di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina. Per il primo anno abbiamo stanziato 50mila euro, importo che negli anni successivi potrà anche aumentare in base all’andamento economico di Cerdomus. In questo modo potremo coniugare direttamente crescita aziendale e sviluppo del territorio. Noi la pensiamo così: la crescita è reale, solo se è condivisa". Cerdomus in questi ultimi anni ha già sostenuto attività a carattere culturale e sociale. Recentissimo, per esempio, il contributo al Mic di Faenza per le mostre su Gio Ponti e di Giacinto Cerone.

Massimo Isola, presidente dell’Unione della Romagna Faentina, plaude a "un nuovo strumento di progettazione partecipata, uno dei grandi temi su cui dobbiamo costruire un futuro migliore. In questo territorio si sono spesso abbattuti i muri tra pubblico e privato, qui c’è investimento sul contesto, c’è una storia, una sorta di restituzione rispetto a una storia che è stata decisiva per la realtà cooperativa e industriale della ceramica". Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, afferma di conoscere Cerdomus "da quando sono nato, come castellano è una realtà a cui sono molto legato. Da subito abbiamo condiviso l’obiettivo di creare qualcosa insieme per la comunità. Condividere le politiche a monte è un valore aggiunto per tutto il territorio, ci consente di stabilire sulla base di principi condivisi delle pratiche condivise. Siamo partiti dai valori che ci accomunano, la sostenibilità, il welfare aziendale, tutte le politiche che possono aiutare a vivere meglio i nostri lavoratori e lavoratrici. Una buona pratica che speriamo possa essere replicata, poter contare sugli altri è un valore aggiunto".

La stipula è stata anche l’occasione per lanciare l’evento di Cerdomus ‘Crescere Insieme’, sabato 24 maggio alle 18 al palasport di Castel Bolognese. Sul palco, Cristina Chiabotto e Moreno Morello, a seguire lo spettacolo del comico Paolo Migone. Un evento gratuito e aperto alla cittadinanza.