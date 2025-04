Cerimonia del sakè nella nuova sede

Si è tenuta martedì l’esclusiva ’cerimonia del sakè’, evento inaugurale della nuova sede della concessionaria Moreno di Ravenna, alla presenza del board di Toyota Motor Italia, delle alte cariche istituzionali e di numerosi ospiti selezionati. La serata si è aperta con un aperitivo, seguito da una cena di gala nella cornice dello showroom in via Faentina 256 a Fornace Zarattini (RA) che, per l’occasione, è stato trasformato in un suggestivo angolo di Giappone per rendere omaggio al profondo legame tra la cultura nipponica e l’eccellenza. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.