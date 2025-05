Cerimonia dell’anello in piazza Garibaldi

Si terrà stasera alle 21 in piazza Garibaldi la Cerimonia dell’Anello (in caso di maltempo al teatro): qui avverrà lo scambio dei doni tra Cervia e Pinzolo (città gemellata) e saranno presentati gli atleti cervesi che vestiranno i panni della Dama dell’Anello e del Podestà: Ilary Fontana e Serio Goffi (Cerviaman). Alle 17.15 di domani il Corteo storico dei figuranti e delle autorità si muoverà verso il porto canale, dove tra la folla festante le barche aspettano di uscire in mare aperto per rinnovare l’antico rito del matrimonio con l’Adriatico.