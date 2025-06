Cerimonia di consegna delle borse di studio della famiglia Silvestrini

Si è svolta mercoledì al Circolo dei Forestieri di Ravenna, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio intitolate alla famiglia Silvestrini. Il riconoscimento è dedicato quest’anno a Giuseppe Silvestrini, padre del finanziatore della borsa, e a Dante Silvestrini, privato benefattore, di recente venuto a mancare, che, attraverso una donazione a Fondazione Flaminia, ha destinato a questa finalità una consistente somma in denaro da assegnare annualmente a professionisti sanitari o studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Bologna del Campus di Ravenna per studi o ricerche condotte in ambito oncologico, cardiologico e medico-sociale.

Quest’anno il premio di studio è stato assegnato a Nicolò Cevolani, assegnista di ricerca e professore a contratto dell’Università di Bologna con il progetto ‘Pietas erga parentes. Diritti e doveri dei figli verso i genitori anziani’. Il premio di studio è stato consegnato da Eva e Silvia Silvestrini, figlie di Dante Silvestrini.

Erano presenti Mirella Falconi, presidente di Fondazione Flaminia, Paola Babini presidente del Rotary Club Ravenna, Adriano Maestri, promotore del progetto per conto di Silvestrini, Enrico Al Mureden, responsabile dell’Unità Operativa della sede di Ravenna del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Paola Carpi, presidente dell’Ordine degli Avvocati e membro della commissione giudicatrice.