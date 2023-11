Certificato di malattia, la diatriba: “Dovevano farlo in ospedale, è un illecito disciplinare”

Ravenna, 26 novembre 2023 – La vicenda avviene in un venerdì mattina come tanti. Una donna si reca in ospedale a Ravenna per un piccolo intervento di routine programmato da tempo: nessun ricovero, solo qualche punto di sutura. Dovendo giustificare l’assenza dal lavoro, chiede al proprio medico di base il certificato di malattia, sentendosi rispondere che dovrà essere il medico ospedaliero a farlo. Peccato che in ospedale questo non succeda: dopo l’operazione, andata bene, la dottoressa si dice non abilitata a farlo. La paziente insiste, così la dottoressa si assenta per parlare col primario e torna dicendo che le è stato confermato che deve rivolgersi al medico di base. Che, nel frattempo, non è più in ambulatorio. A rimetterci alla fine è la paziente, che si ritrova a dover utilizzare un giorno di ferie.

L’episodio , avvenuto nei giorni scorsi, non è in realtà isolato. Tant’è vero che lo scorso 31 gennaio la direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna Francesca Bravi ha diffuso una circolare sul tema in cui scriveva: "Sono a sollecitare il rigoroso rispetto, da parte del personale medico dirigente, degli obblighi di invio telematico all’Inps delle relative certificazioni mediche e della loro eventuale trasmissione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. Si ricorda inoltre che, ai sensi della normativa in contesto, l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica delle certificazioni mediche concernenti le assenze dei lavoratori per malattia costituiscono illecito disciplinare".

Già , perché la legge è chiara e dice che fare il certificato non spetta solo ai medici di base, ma anche ai medici ospedalieri e ai liberi professionisti, così come da circolare dell’11 marzo 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2010. Pena sanzioni quali la perdita della convenzioni col servizio pubblico per i convenzionati o il licenziamento per i dipendenti. " Ricevere il certificato di malattia da parte del medico che effettua una prestazione o visita che dà origine a una prognosi di malattia è un diritto del cittadino normato dalla legge – dice Sandro Vasina, medico ravennate che fa parte del tavolo regionale per la semplificazione dei processi clinico-assistenziali – che in questo modo non deve fare mille giri per averlo. L’equivoco molto spesso nasce dal fatto che si pensa che il medico curante sia il medico di medicina generale, quando in realtà la legge definisce medico curante chiunque esegua una prestazione che comporta una successiva prognosi. È dovere del medico fare il certificato, e per farlo deve richiedere al proprio Ordine le credenziali per accedere al sistema di tessera sanitaria. Purtroppo finora non ci sono state direttive chiare per l’applicazione della legge nonostante le nostre richieste".