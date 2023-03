Cervia, al via i lavori La nuova ciclo-pedonale in viale Volturno

Vanno avanti le procedure per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale di viale Volturno a Cervia. Nei giorni scorsi i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Deltambiente. Il costo complessivo dell’opera è di 460.000 euro (341.886 euro a carico del comune di Cervia e 118.114 euro finanziati dalla regione). Gli interventi sono concordati con Hera per la realizzazione della nuova conduttura dell’acqua. Questa settimana Hera inizierà i lavori per mettere giù la condotta dell’acqua. La strada sarà chiusa al traffico per poter lavorare in sicurezza, di sera e nei fine settimana sarà invece transitabile. Questo, che è il lavoro più consistente si dovrebbe concludere entro Pasqua. Poii gli allacciamenti ed entro fine maggio l’intervento di Hera dovrebbe concludersi. La realizzazione vera e propria della ciclabile, invece, inizierà a fine settembre per evitare il disagio di un cantiere aperto durante la stagione estiva in una zona centrale. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2023 o, al più, entro il primo mese del 2024. La nuova pista ciclabile andrà ad aggiungere un altro tassello che agevolerà bici e pedoni nella zona centrale di Cervia vicino al mare pensando sia ai turisti sia ai residenti. La ciclabile sarà realizzata da viale dei Mille fino a viale Milazzo, con le stesse caratteristiche, andando a completare l’asse da via Nazario Sauro a viale Milazzo.

A oggi, infatti, in corrispondenza del porto canale partono 3 percorsi ciclo pedonali: il primo raggiunge la ciclabile del Lungomare Deledda con un percorso di circa 800 metri attraversando il Borgomarina. A metà del suo tragitto tale percorso incrocia viale Volturno dal quale parte un altro tracciato ciclo pedonale in direzione nord-sud che però si interrompe all’altezza del viale dei Mille. Obiettivo dell’intervento è quello di riprendere il percorso e completarlo fino al nuovo viale Milazzo per una lunghezza complessiva di 550 metri. Da anni la città si aspettava un intervento su questa strada molto trafficata e si realizzerà così un anello di percorsi ciclo pedonali all’interno del centro abitato formato da quatto assi: viale dei Mille a Nord e viale Milazzo a sud. In quest’ottica di continuità, l’intervento prevede di realizzare all’interno della banchina stradale, sul lato occidentale del viale Volturno, un percorso ciclo pedonale e creati degli stalli per il parcheggio delle auto.

Ilaria Bedeschi