Cervia, alla Casa del Volontariato workshop di recitazione di Mariantonia Avati ‘Le Ragioni della Resistenza’

Si terrà a Cervia, sabato 1 e domenica 2 febbraio, alla Casa del Volontariato di via Villafranca, il workshop di recitazione di Mariantonia Avati, ‘Le Ragioni della Resistenza’. Il lavoro dell’attore esige disciplina, metodo, studio, allenamento mentale, oltre a una buona dose di tenacia e attitudine, ma soprattutto conoscenza. In un’epoca che viaggia ad alta velocità, e anche il mondo del cinema, quello della televisione e del teatro risentono di questa accelerazione, ragione per la quale vengono apprezzati gli interpreti preparati.

Il workshop offre agli allievi le nozioni fondamentali per porsi su quella scacchiera magica che è un set o un palcoscenico con consapevolezza. A chi si rivolge? Il workshop si rivolge a giovani e adulti interessati all’interpretazione cinematografica, teatrale e televisiva. Il laboratorio, tenuto da Mariantonia Avati, regista, aiuto regista e scrittrice, consente a chi lo frequenta di cominciare un percorso di conoscenza tecnica necessario a chiunque abbia come traguardo quello di frequentare un set o un palco.

Si rivolge: a chi vuole diventare attore professionista e intende affrontare un percorso che richiede lo spostamento verso una delle città che offrono scuole qualificate (Centro Sperimentale o Accademia), ma desidera prima testare se stesso; a chi vive il racconto per immagini (cinema, tv, web, teatro) come una grande passione; a chi desidera acquisire una base dalla quale partire per la comprensione del testo; a chi intende seguire il workshop da uditore e precludersi il coinvolgimento diretto. Non vengono richiesti curricula, né ci sono limiti di età per la partecipazione. Per informazioni: www.laborventuno.it.