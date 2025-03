Cervia Ambiente, negativa la bonifica

Terminata la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici nell’area sulla quale sorgerà la nuova sede di Cervia Ambiente a Milano Marittima. Nessun ritrovamento, ora si attende il collaudo del ministero. Procedono quindi spediti i lavori per la realizzazione della nuova sede, che sorgerà dove prima si trovava l’ex vivaio comunale, e che rientra tra gli interventi previsti per la riqualificazione del parco, la cui sfida principale è integrare la storia ecologica e culturale del sito con le esigenze moderne in un piano di rinnovamento flessibile e reattivo, al fine di rigenerare il grande polmone verde della pineta di Cervia, colpita duramente il 10 luglio 2019 da una tromba marina.

L’intervento interessa un complesso di fabbricati in muratura, costituito da un corpo di fabbrica principale a destinazione uffici e servizi e da uno secondario a destinazione ex-vivaio, utilizzato come magazzino di ricovero provvisorio di attrezzature e già oggetto di demolizione da parte dell’amministrazione. Il nuovo edificio ospiterà un programma complesso, frutto di una mescolanza di ambienti privati e pubblici, divenendo un grande polo che collabori in stretta associazione con la limitrofa Casa delle farfalle ed il vicino canale navigabile. Dato il contesto naturalistico in cui si inserisce l’intervento è stata dedicata particolare attenzione alla volumetria ed alle finiture che la connotano: le opere di progetto non risultano avere alcun carattere invasivo o impattante, anzi, vanno ad incrementare positivamente l’estetica dei luoghi naturali circostanti. Costo complessivo 1,5 milioni di euro per una operazione ad invarianza di volumi rispetto all’esistente che mette al centro il riuso del costruito, demolendo e ricostruendo secondo i canoni odierni: massima sicurezza sismica, realizzazione di edificio a consumo di energia quasi zero, qualità architettonica elevata ed eliminazione dei detrattori di paesaggio in un ambito dai valori paesaggistici così importanti. In questa ottica gli edifici vengono rifunzionalizzati sulla base concettuale di "parco come scuola e luogo di studio e monitoraggio", pertanto alcuni di essi vengono destinati alla didattica, altri alle esperienze naturalistiche ed artistiche. I lavori dovrebbero concludersi n settembre.

Ilaria Bedeschi