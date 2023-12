Cervia Archeologica, nel 2024 mostre, laboratori e visite agli scavi

Cervia continua a puntare sull’archeologia e le scoperte che, in occasione delle varie compagne di scavo, sono lentamente emerse. Reperti importanti grazie ai quali è stato possibile avere una datazione che ha scandito la storia della città e dei suoi spostamenti. "Stiamo lavorando per potenziare un nuovo e importante prodotto turistico legato all’archeologia – dichiara il sindaco Massimo Medri –, che si aggiunge al turismo culturale e ambientale, sicuramente segmenti di mercato in forte espansione e ancora con grandi potenzialità. Fanno parte dello Slow Tourism, un modo di viaggiare sempre più diffuso". Ieri mattina al Musa stato presentato il cartellone 2024 degli eventi dedicati all’archeologia. Il programma propone visite guidate di approfondimento all’area del museo del sale dedicata all’archeologia, mostre e chiacchierate sulle scoperte legate agli studi e scavi archeologici, visite e open day all’area degli scavi, presentazioni delle scoperte legate agli studi archeologici e alle campagne di scavo e laboratori ludico-didattici per bambini.

Alcuni appuntamenti sono inoltre legati a giornate internazionali dedicate al patrimonio culturale e archeologico quali le Giornate Europee dell’Archeologia, Giornate Europee del Patrimonio e Giornate F.A.I di Primavera. La messa a punto del programma è stato un importante lavoro di squadra che ha visto la collaborazione di più partner che lavorano insieme per valorizzare gli studi archeologici che continuano in maniera sistematica sul territorio dal 2019. Tra tanti appuntamenti si segnalano il 27 giugno, ad Acervum, alle ore 18 con Open Day sugli scavi di Cervia Vecchia mentre il 23 e 28 agosto, Centro visite Salina, dalle 17.30, 2 turni al giorno con gli Open Day sugli scavi a Prato della Rosa. Inoltre, in occasione delle Giornate Fai di primavera, gli scavi archeologici sono stati scelti come luogo di visita in programma il 24 marzo, con ritrovo ad Acervum, alle ore. 10.30, 11.30, 15.30 e 16.

Ilaria Bedeschi