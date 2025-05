Cervia capitale della matematica. 3mila gli iscritti

Cervia capitale della matematica: in corso al palazzetto dello sport le finali nazionali Kangourou con oltre 3000 partecipanti (la manifestazione si conclude oggi). Nonostante le difficoltà logistiche dovute allo sciopero dei treni, lo svolgimento della manifestazione sta procedendo senza intoppi grazie al lavoro di Arcadia Tour Operator e DMC, che ha messo in campo un’imponente macchina organizzativa per garantire accoglienza, trasporti alternativi e assistenza costante a tutti i partecipanti. "Ci siamo fatti carico di ogni dettaglio logistico per non lasciare nessuno indietro – ha dichiarato Matteo Mambelli, responsabile Arcadia –. I partecipanti sono arrivati anche con mezzi alternativi o bus organizzati da noi, e grazie alla collaborazione con le strutture ricettive e il territorio tutto, siamo riusciti ad accoglierli nel migliore dei modi".

La manifestazione, organizzata con “Cervia In per il Turismo”, sta offrendo un’importante opportunità formativa. I Giochi Kangourou, ideati negli anni ’80 e diffusi in Europa dai matematici francesi Deledicq e Boudine, rappresentano oggi una delle principali iniziative didattiche a livello globale. L’Italia partecipa attivamente dal 1994 attraverso l’associazione Kangourou senza Frontiere, e dal 1999 la competizione è cresciuta sotto la guida di Angelo Lissoni, ora responsabile nazionale dell’evento. A Cervia, Lissoni sta coordinando in questi giorni tutte le attività con l’entusiasmo e la competenza che da anni caratterizzano il progetto italiano. Le finali 2025 vedono il debutto delle categorie Coppa Benjamin e Coppa Cadet, che si affiancano alle tradizionali Écolier, Junior e Student. Le gare, divise in due fasi (Finale 1 e Finale 2), stanno offrendo agli studenti occasioni di confronto a livelli crescenti. Quest’anno è stata inoltre introdotta una grande novità: l’uso dei tablet per l’inserimento delle risposte.