Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaCervia capitale dello sport nel fine settimana
27 set 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Cervia capitale dello sport nel fine settimana

Cervia capitale dello sport nel fine settimana

Tra oggi e domani la gara di resistenza Last Man Backyard e il Campionato italiano di Triathlon Sprint: 3mila gli iscritti a quest’ultimo

Il Last Man Backyard prenderà il via alle 13 (foto dal profilo Facebook dell’evento)

Il Last Man Backyard prenderà il via alle 13 (foto dal profilo Facebook dell’evento)

Oggi e domani a Cervia sarà un altro fine settimana a tutto sport. Oggi, Cervia entra ufficialmente nel mondo dell’ultramaratona con la prima edizione della Last Man Backyard Cervia, una gara estrema di resistenza e determinazione organizzata da ‘Domani Arriva Sempre’, realtà impegnata nella promozione di esperienze sportive autentiche e trasformative. Il via ufficiale è previsto alle 13, ma già dalle 9 è operativo il villaggio allestito in Piazzale dei Pesci a Tagliata. La formula della gara è tanto semplice quanto spietata: ogni partecipante dovrà completare un giro di 6.710 metri entro 1 ora. Allo scadere del tempo, si riparte. E così via, fino a quando solo uno sarà in grado di compiere un giro in più degli altri. Nessun tempo massimo, nessuna distanza prestabilita: vince chi resiste più a lungo. Una sfida contro il tempo, contro la notte, contro sé stessi.

Dopo il grande successo di Ironman Italy Emilia-Romagna, che ha trasformato Cervia nella capitale italiana del triathlon internazionale, la località romagnola si aggiudica anche il Campionato Italiano di Triathlon Sprint in programma oggi e domani con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono.

Inoltre, oggi e domani, tanta musica e animazione, oltre alla possibilità di seguire la gara live sul maxischermo presso il Fantini Club. Tremila triatleti a Cervia alla ricerca del tricolore: è quello che aspetterà un altro fine settimana all’insegna della multidisciplina con prova nuoto, ciclismo e corsa. Infine, due giorni dedicati a celebrare la passione per il movimento e l’aggregazione con la 13° edizione della Festa dello Sport, organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune. Fino a domani sera, il Centro Sportivo Liberazione (via Caduti per la Libertà), sarà il cuore pulsante di due giorni dedicati a sport, benessere psico-fisico, divertimento e senso di comunità.

Le famiglie avranno l’opportunità di esplorare i benefici di uno stile di vita attivo, mentre i più piccoli potranno scoprire una vasta gamma di discipline sportive in un ambiente stimolante e accogliente. Tra le novità per loro è stato pensato il gioco Prova lo Sport: partecipando alle attività e raccogliendo i timbri delle discipline sperimentate, potranno completare una scheda e ricevere un gadget, ricordo speciale di questa esperienza. La Festa dello Sport sarà anche un’occasione per prendersi cura di sé: domenica, alle 8.45 appuntamento con "Camminiamo insieme per la salute", iniziativa dedicata al benessere e alla promozione di stili di vita sani, organizzata con il supporto dell’Ausl Romagna e dei gruppi di cammino del territorio di Cervia.

Ilaria Bedeschi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata