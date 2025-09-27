Cervia capitale dello sport nel fine settimana

Oggi e domani a Cervia sarà un altro fine settimana a tutto sport. Oggi, Cervia entra ufficialmente nel mondo dell’ultramaratona con la prima edizione della Last Man Backyard Cervia, una gara estrema di resistenza e determinazione organizzata da ‘Domani Arriva Sempre’, realtà impegnata nella promozione di esperienze sportive autentiche e trasformative. Il via ufficiale è previsto alle 13, ma già dalle 9 è operativo il villaggio allestito in Piazzale dei Pesci a Tagliata. La formula della gara è tanto semplice quanto spietata: ogni partecipante dovrà completare un giro di 6.710 metri entro 1 ora. Allo scadere del tempo, si riparte. E così via, fino a quando solo uno sarà in grado di compiere un giro in più degli altri. Nessun tempo massimo, nessuna distanza prestabilita: vince chi resiste più a lungo. Una sfida contro il tempo, contro la notte, contro sé stessi.

Dopo il grande successo di Ironman Italy Emilia-Romagna, che ha trasformato Cervia nella capitale italiana del triathlon internazionale, la località romagnola si aggiudica anche il Campionato Italiano di Triathlon Sprint in programma oggi e domani con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono.

Inoltre, oggi e domani, tanta musica e animazione, oltre alla possibilità di seguire la gara live sul maxischermo presso il Fantini Club. Tremila triatleti a Cervia alla ricerca del tricolore: è quello che aspetterà un altro fine settimana all’insegna della multidisciplina con prova nuoto, ciclismo e corsa. Infine, due giorni dedicati a celebrare la passione per il movimento e l’aggregazione con la 13° edizione della Festa dello Sport, organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune. Fino a domani sera, il Centro Sportivo Liberazione (via Caduti per la Libertà), sarà il cuore pulsante di due giorni dedicati a sport, benessere psico-fisico, divertimento e senso di comunità.

Le famiglie avranno l’opportunità di esplorare i benefici di uno stile di vita attivo, mentre i più piccoli potranno scoprire una vasta gamma di discipline sportive in un ambiente stimolante e accogliente. Tra le novità per loro è stato pensato il gioco Prova lo Sport: partecipando alle attività e raccogliendo i timbri delle discipline sperimentate, potranno completare una scheda e ricevere un gadget, ricordo speciale di questa esperienza. La Festa dello Sport sarà anche un’occasione per prendersi cura di sé: domenica, alle 8.45 appuntamento con "Camminiamo insieme per la salute", iniziativa dedicata al benessere e alla promozione di stili di vita sani, organizzata con il supporto dell’Ausl Romagna e dei gruppi di cammino del territorio di Cervia.

Ilaria Bedeschi