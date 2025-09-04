Cervia celebra il suo sale. Festa tra musica e gusto

L’oro bianco arriva sulla burchiella, come da tradizione. Cervia lo aspetta sulla riva, a rinnovare un patto che va avanti da secoli. Da oggi a domenica la città si anima con ’Sapore di sale’, la grande festa che celebra il legame del territorio col suo sale dolce. Cuore di questa 29esima edizione sarà come sempre ’l’Armèsa de sel’, ’la rimessa del sale, suggestiva rievocazione storica che sabato alle 16 porterà la burchiella carica di cento quintali di oro bianco lungo il canale, fino ai Magazzini del sale. Da qui sarà distribuito gratuitamente al pubblico, rinnovando un rito che affonda le radici nella vita dei salinari. E non mancheranno, ovviamente, eventi, spettacoli e appuntamenti culturali che trasformeranno il borgo marinaro in un vivace palcoscenico. La festa coinvolgerà i luoghi simbolo della città: la torre San Michele con concerti e spettacoli, il magazzino del Sale Torre con mostre, show cooking e convegni, il Musa – Museo del Sale, la banchina del porto canale e il Borgomarina con il tradizionale mercato rionale.

Tra gli eventi in programma spiccano gli spettacoli musicali: oggi, dopo l’inaugurazione alle 19 con la barca storica ’I tre fratelli’ e il taglio del nastro, sulla banchina del porto canale ci sarà l’Europa String Choir. Domani alle 21 saranno gli Scaricatori, trio romagnolo con violino, chitarra e percussioni, ad animare la serata sotto alla torre San Michele. Stessa location in cui sabato, dalle 18.30 alle 21, dj Giampi porterà le grandi hit dell’estate e in cui domenica dalle 21 i Vasconvolti chiuderanno la manifestazione con i grandi successi di Vasco. Non mancheranno, poi, mostre fotografiche, convegni sui cambiamenti climatici e la biodiversità delle saline e show cooking che mettono al centro il sale di Cervia. E poi degustazioni, visite guidate alla Salina Camillone (domenica alle 16.30, ritrovo al centro visite Saline in via Bova 61, costo 2 euro, prenotazioni a su www.cerviasaporedisale.it), escursioni in barca, passeggiate al tramonto e momenti conviviali tra tradizione e innovazione gastronomica.

Tra le novità di quest’anno la grande anteprima nazionale di Conserva 2025 con un omaggio al pane ’sciapo’ umbro e al prosciutto di Norcia IGP e la degustazione dei vini de I Sabbioni (sabato alle 18.30), la masterclass sul Marsala con Francesco Falcone (sabato alle 21) e la mostra fotografica RE_SALT a cura della LABA di Rimini al Musa – Museo del Sale (inaugurazione domani alle 21.30), aperto in questi giorni anche in notturna.