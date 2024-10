Cervia, chiude il passaggio a livello di via Martiri Fantini per manutenzione. Ecco le date

Cervia (Ravenna), 2 ottobre 2024 - Per consentire importanti lavori di manutenzione, da lunedì prossimo (7 ottobre) e (salvo problematiche tecniche) fino alle 8 della domenica successiva (13 ottobre), il passaggio a livello situato a Cervia in via Martiri Fantini resterà chiuso.

Sarà Rete Ferroviaria Italiana (società delle infrastrutture che fa capo al gruppo Ferrovie dello Stato) ad eseguire un intervento di rinnovo dell'impianto finalizzato ad aumentarne la sicurezza, con la stessa tipologia di lavorazione che sta effettuando su tutti gli impianti dei passaggi a livello della Regione. L'intervento consiste nella rimozione delle attuali due barriere e l’installazione di quattro nuove semibarriere. L'attivazione del nuovo passaggio a livello coincide con la messa in servizio del nuovo sistema di circolazione dell'intera linea ferroviaria.

Durante l'esecuzione dei lavori il passaggio a livello non sarà attivo, pertanto il traffico veicolare e pedonale non sarà possibile. Per l’ingresso verso Cervia il percorso consigliato è via Pineta Formica o ingresso Terme. Per gli abitanti della zona si consiglia il passaggio a livello di via Malva Nord. Per bici e pedoni, il percorso consigliato è verso il passaggio a livello di via Malva Nord, oppure via Galilei verso via Bova con attraversamento del canale nel nuovo ponte. In via Martiri Fantini, nel tratto compreso tra via Galilei e il passaggio a livello, sarà consentito il transito e anche la possibilità di accedere in via Palazzone. Le deviazioni saranno indicate dalla apposita segnaletica. Durante i lavori le due fermate del bus in via Martiri Fantini non potranno essere servite e saranno affissi gli avvisi con le relative deviazioni previste.