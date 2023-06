Cervia Città Giardino, giovedì la presentazione dell’edizione 2023

Il prossimo giovedì, alle 16.30, alla rotonda della Paceviale Roma, verrà inaugurata l’edizione numero 51 di ’Cervia Città Giardino’. In programma c’è la consegna di riconoscimenti alle città ed enti partecipanti alla manifestazione per la creatività e l’impegno profusi nella realizzazione dei giardini. Sì, perché proprio il verde è l’elemento trainante della manifestazione, punto di forza del turismo estivo cittadino. Come ospite d’onore (in collegamento), ci sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.