Cervia Città Giardino, la riviera rifiorisce

Alla Darsena del Sale è stata presentata la 53esima edizione di Cervia Città Giardino - la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa dove i fiori di ogni tipo saranno i protagonisti indiscussi. Ancora pochi giorni e partiranno i lavori durante i quali la città si trasformerà in un’esplosione di colori e profumi grazie all’impegno di oltre sessanta squadre di giardinieri, architetti e maestri del verde di altrettante realtà nazionali e internazionali. "Energia Verde, il seme del futuro" è il titolo scelto per il 2025, un tema particolarmente caro alla città, in grado di coniugare la potenza propulsiva dell’energia umana, rappresentata dalle figure che operano nel verde urbano, con le esigenze di salvaguardia di quell’inestimabile patrimonio che sono le nostre aree verdi, in una chiave di sostenibilità ambientale.

Gli allestimenti floreali coinvolgeranno le aree centrali di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata trasformando la città in un’opera d’arte floreale all’aria aperta. "Il tema scelto per l’edizione 2025 rafforza il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e una città sempre più verde e vivibile – spiegano il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessora a Cervia Città Giardino Michela Brunelli –. Questa manifestazione non è solo una straordinaria esposizione di arte floreale e paesaggistica, ma è anche un laboratorio di idee e buone pratiche per il futuro delle nostre città. Il verde pubblico non è solo un elemento estetico, ma un fattore strategico per il benessere ambientale, la salute e l’economia locale".

L’inaugurazione di Cervia Città Giardino sarà il 28 maggio 2025, quando verrà illustrato alla città tutto il lavoro realizzato dai partecipanti durante il mese di maggio. All’evento partecipano numerose delegazioni provenienti da diversi paesi e regioni d’Italia e d’Europa, che ideeranno giardini ispirandosi al tema "Energia Verde, il Seme del Futuro".

Gli originali giardini verranno curati dal Servizio Verde durante tutto il periodo estivo e potranno essere ammirati gratuitamente passeggiando per la città fino a settembre. L’anteprima di Cervia Città Giardino 2025 sarà l’appuntamento con ’Verde Mercato’, un intero fine settimana che da venerdì 23 a domenica 25 maggio animerà il centro storico di Cervia e di viale Roma: piante e fiori, ma anche prodotti naturali, creazioni artistiche e artigianali, laboratori, incontri con esperti e spettacoli inviteranno ad appassionarsi al verde ed ai valori ambientali. Come sempre farà seguito un nutrito programma di eventi farà da corollario a Cervia Città Giardino per l’intera stagione primaverile ed estiva.

Ilaria Bedeschi