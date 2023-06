Cervia, per la cocaina estorce soldi a una pensionata e la picchia: "Dall’amore all’incubo"

Cervia (Ravenna), 30 giugno 2023 – Si era invaghita di un uomo molto più giovane. Lei oggi 64enne, lui 36 anni. Ma nel giro di pochi mesi quella storia d’amore senza tempo si è trasformata in un incubo per la donna, costretta a subire le minacce e le continue richieste di denaro del partner, la cui tossicodipendenza da cocaina lo rendeva particolarmente violento.

L’uomo, originario della Campania, si trova a processo per estorsione davanti al giudice Cecilia Calandra, mentre la donna, una pensionata cervese, è parte civile con la tutela dell’avvocato Cristina Magnani. I fatti sono collocati tra il dicembre 2021 e il 26 febbraio 2022 quando, dopo l’ennesimo pestaggio, la donna si vide costretta a fuggire da casa propria e a denunciarlo ai carabinieri.

Secondo l’accusa – Pm Lucrezia Ciriello – più volte l’avrebbe picchiata, procurandole vistosi lividi – fotografati dai carabinieri –, e minacciata con frasi del tipo "ti faccio finire su una sedia a rotelle" e "ti brucio la macchina", facendosi consegnare una somma complessiva tra 4000 e 5000 euro. La relazione sentimentale era iniziata a novembre 2021. Lei, raggiunta la pensione pochi mesi prima, aveva deciso di portarlo a casa, salvo da subito accorgersi che, soprattutto la sera, quell’uomo appariva nervoso e irrequieto. Ogni sera lui usciva, non prima di averle chiesto denaro, per presunti debiti di droga.

Nei primi tempi la donna lo avrebbe accontentato con 50 euro ogni due giorni, per un totale di circa 400 euro. Ma dopo Natale la situazione sarebbe precipitata e, nella chiave accusatoria, sono iniziate le vere pretese estorsive, quando lui ammise che i soldi, in realtà, gli servivano per comprare la cocaina. A tal punto ne avrebbe avuto necessità che, almeno in una circostanza, costrinse la donna a farsi accompagnare ad acquistarla, sapendo che al ritorno non sarebbe stato in grado di guidare. In un’altra occasione lei era scappata dall’auto, venendo inseguita a piedi in un campo per poi essere colpita con calci e pugni.

Alla domanda del Pm, perché non avesse troncato da subito quella relazione tossica, la donna ha spiegato che da un lato aveva ricevuto minacce e temeva anche per i suoi familiari, dall’altra non aveva raccontato nulla per vergogna. Inizialmente, inoltre, avrebbe cercato di aiutare il partner, assecondando le sue richieste di farsi disintossicare, portandolo fuori a cena e persino nelle Spa. Ogni spesa era a carico della donna. La sorella, medico, pur avendo visto una sola volta l’uomo, aveva trovato sospette le sue pupille particolarmente dilatate. Così il 26 febbraio 2022 arrivò a Cervia, fece uscire di casa la sorella con un pretesto e la portò a fare denuncia. Della casa sarebbe poi tornata in possesso poche settimane dopo. "Mi bastava guardarla in faccia – ha detto la sorella – per capire che era a terra".