Cervia più vicina all'aeroporto 'Guglielmo Marconi' di Bologna

Cervia (Ravenna), 28 settembre 2024 - "Sono particolarmente soddisfatto per l’attivazione di questo servizio che ci collega all’aeroporto di Bologna. Si tratta di una richiesta avanzata da tempo anche dagli operatori turistici. È fondamentale incentivare l’uso dei trasporti pubblici, non solo per risparmiare tempo e denaro, ma anche per ridurre l’impatto ambientale e limitare l’utilizzo dell’auto privata”.

Così il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, commenta i collegamenti giornalieri, a partire dalla primavera 2025, tra Cervia e l’aeroporto ‘Gugliemo Marconi’ di Bologna. In fase di definizione il servizio organizzato e fornito da shuttle Italy Airport e in particolare dai vettori Benedettini di Riccione e Casadei di Cesena. Alla tratta Bologna-Cesena-Rimini si affianca la tratta Bologna-Ravenna-Cervia con quattro corse giornaliere continuativamente tutto l’anno.

L’attivazione del servizio è possibile grazie all’impegno di Apt servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e alla collaborazione dei Comuni di Cervia e Ravenna.

Il progetto del servizio shuttle, oltre ad essere soluzione di mobilità sostenibile, si propone come strumento di valorizzazione e promozione del territorio. Cervia, come base del collegamento, può infatti fungere da hub per le località turistiche limitrofe, offrendo un servizio strategico per tutti gli operatori del settore turistico.

La nuova infrastruttura contribuirà a rendere il territorio più accessibile e attrattivo, e già da ora gli operatori possono sfruttare questa opportunità per ampliare la propria offerta ai visitatori. Questo progetto dimostra come l’integrazione tra enti locali e regionali possa concretamente rispondere alle esigenze del territorio, migliorando la qualità dei servizi e offrendo nuove opportunità di sviluppo per il turismo locale e l’economia della regione.