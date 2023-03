Cervia, dal Pnrr fondi per 21 milioni di euro

In arrivo a Cervia 21,3 milioni di euro che - tramite Pnrr, Piano nazionale complementare e Piani regionali – serviranno a rendere realtà progetti strategici per la città anche con la prospettiva di un rilancio turistico delle principali aree di interesse. A presentare il pacchetto di investimenti sono stati l’assessore regionale Andrea Corsini, il presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale e il sindaco di Cervia Massimo Medri durante la serata in teatro comunale di mercoledì.

Per quanto riguarda gli interventi più significativi, Cervia ha ottenuto più di 5 milioni per la realizzazione della pista ciclabile ad Anello delle Saline (2,5 milioni), per la realizzazione del Museo delle Acque (1.750.000) con la ristrutturazione e riqualificazione della vecchia idrovora e la realizzazione della torretta di avvistamento per gli amanti del birdwatching (600mila euro).

Oltre a questo verrà riqualificato anche l’attuale Centro Visite Saline di Cervia per 900mila euro. Si prosegue con i contributi per la riqualificazione del Bosco del Duca d’Altemps, polmone verde del forese, per un valore complessivo di 150 mila euro e il Parco Naturale di Cervia con la realizzazione di un’aula didattica e il restyling del punto ristoro per un valore complessivo di 500 mila euro.

Altri 5 milioni sono stati ottenuti dall’amministrazione comunale con il progetto di riqualificazione del lungomare di Pinarella-Tagliata, con inizio lavori entro fine anno e conclusione entro il 31 marzo 2026. "Sono convinto che i benefici ottenuti, migliorando la qualità di vita e i servizi per i cittadini, avranno un impatto visibile e duraturo non solo per Cervia ma per tutto il territorio, oltre a un volano turistico ed economico di rilievo", ha spiegato l’assessore regionale Andrea Corsini. Non è tutto.

Sono numerosi gli interventi previsti nelle scuole di adeguamento energetico e sismico per un ammontare di 650 mila euro. Soldi che verranno utilizzati per l’efficientamento energetico e più di 1 milione per l’adeguamento sismico, a cui si aggiungeranno altre risorse per un totale di 1,7 milioni di interventi. Ammontano ad almeno 3 milioni di euro i fondi che giungeranno per l’ampliamento della palestra dell’Istituto Alberghiero di Cervia al fine di ottenere l’omologazione del Coni.

"Il territorio provinciale ravennate si appresta a cambiare volto grazie ad una serie di importanti interventi di edilizia scolastica finalizzati a scuole sempre più innovative ed efficienti ad opera della Provincia di Ravenna, come nel caso dell’Istituto superiore ’Tonino Guerra’, da sempre un’eccellenza nella formazione professionale alberghiera, nel quale da alcuni anni la Provincia di Ravenna ha innestato anche un indirizzo liceale linguistico", ha specificato il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale.

A questi fondi si aggiungono altri 5 milioni per il rifacimento della banchina lato nord del Porto a Milano Marittima, opera fondamentale per difendere la città dalla ingressione marina. Non mancheranno interventi di digitalizzazione volti a ottenere una migliore comunicazione e semplificazione, così da diminuire il digital divide.

Conclude il sindaco di Cervia Massimo Medri: "Credo siano chiare le linee e i temi sui quali questa amministrazione vuole puntare: valorizzazione del verde, riqualificazione del territorio, sicurezza sociale e urbana".

Ilaria Bedeschi