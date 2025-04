Cervia dall’alto, da giugno ruota panoramica in piazzale Salinari

A Cervia sarà la prima estate con la ruota panoramica. L’attrazione sarà installata da giugno a settembre in piazzale dei Salinari a Cervia. L’avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico che si occuperà dell’installazione e della gestione della ruota panoramica, scade lunedì 5 maggio alle 17. La Giunta comunale ha approvato qualche settimana fa la decisione di installare, a titolo sperimentale e temporaneo, un’attrazione dello spettacolo viaggiante. Si tratterà di una ruota panoramica di massimo 20 metri per 9, da installare nel piazzale dei Salinari di Cervia, per massimo 120 giorni nel periodo estivo che va da giugno a settembre. A differenza della ruota panoramica che era stata installata nel periodo natalizio, quella estiva sarà accessibile a tutti. Tra i requisiti inseriti nell’avviso pubblico, infatti, è previsto che la ruota sia dotata di cabine chiuse e sia accessibile a diversamente abili e, pertanto, dotata di almeno una cabina adattata a tali esigenze. L’installazione della ruota panoramica, come si legge nella delibera, rientra nelle "azioni aventi specifica valenza turistica". La ruota panoramica, per la prima volta, si affiancherà all’attrazione della torre che sarà posizionata, sempre in estate, in viale Forlì a Milano Marittima.

Ilaria Bedeschi