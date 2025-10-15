A Cervia i lavori per duna di sabbia: una barriera di 9 km contro le mareggiate

Cervia (Ravenna), 15 ottobre 2025 - Sono iniziati sulle spiagge di Cervia i lavori per la realizzazione dei 9 km di duna che ogni anno la Cooperativa bagnini erige come barriera a protezione delle mareggiate.
Un’operazione indispensabile per preservare gli stabilimenti balneari e il lungomare dalle incursioni del mare. Il costo preventivato per l’innalzamento e la rimozione, nel 2026, oltre alle eventuali ricostruzioni in caso si mareggiate, è di circa 330 mila euro e sarà totalmente a carico degli imprenditori balneari. La duna è un vero e proprio “muro di sabbia”, con una base di circa tre metri, il cui completamento è stimato per il 28 ottobre.
“Due squadre, composte da tre mezzi ciascuna, sono partite da Milano Marittima per erigere la duna di sabbia: una diretta verso sud e l’altra verso nord – spiega Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia –. Quest’anno contiamo di completare le operazioni entro la fine di ottobre.mareggiata della scorsa settimana, che ha colpito gli stabilimenti ancora privi di protezione, riteniamo neces sario avviare un confronto con la Capitaneria di Porto e le Amministrazioni locali per individuare soluzioni efficaci contro le intrusioni del mare, fenomeno sempre più frequente nei periodi in cui la duna non è ancora realizzata”.A seguito della