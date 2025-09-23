Cervia e Jelenia Gora, un gemellaggio che guarda al futuro

Cervia e Jelenia Gora si conoscono bene: sono città gemelle dal 1976, e il prossimo anno festeggeranno mezzo secolo di amicizia ufficiale. Una ricorrenza importante, preparata anche con la missione che nei giorni scorsi ha portato una delegazione cervese nella città polacca della Bassa Slesia. A guidarla era Samuele De Luca, presidente del consiglio comunale di Cervia: "Un’occasione per rinsaldare rapporti, con Jelenia Gora c’è uno scambio continuo: da oltre vent’anni i loro giardinieri allestiscono alcune delle nostre rotonde con composizioni floreali che sono diventate parte dell’identità di Cervia Città Giardino. E quest’anno il loro sindaco, Jerzy Łużniak, è venuto a inaugurarne una molto apprezzata e fotografata, in via Ascione, per “Maggio in fiore”. Il gemellaggio con Jelenia Gora, il primo in assoluto nella storia di Cervia, ha un valore simbolico e culturale forte. E proprio perché la città polacca è a ridosso di un confine che oggi fa sentire tutta la sua fragilità, durante gli incontri ufficiali non si è potuto ignorare il tema della guerra in Ucraina e le preoccupazioni che attraversano l’Europa centrale. "Abbiamo respirato la loro inquietudine – racconta De Luca – ma anche la volontà di guardare avanti. Loro si sentono il primo baluardo dell’Europa, e percepiscono gli occhi del mondo puntati addosso". La trasferta è durata quattro giorni, il consiglio comunale straordinario con le città gemellate, e le visite culturali, come quella a Cieplice, con le sue terme e il parco ospita festival e spettacoli di luci. Non sono mancati i momenti di confronto con altre municipalità tedesche e ucraine, aprendo a nuove possibili collaborazioni anche in chiave turistica: il flusso di visitatori polacchi a Cervia è in costante crescita. Ma non c’è solo la dimensione economica. Quando l’anno scorso Jelenia Gora fu colpita da un’alluvione devastante, Cervia non mancò di far sentire la propria solidarietà. "È questo che rende i gemellaggi autentici – riflette De Luca – la capacità di condividere non solo le feste, ma anche le difficoltà".