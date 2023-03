Cervia e la sua archeologia in fiera a Firenze

Proseguono gli investimenti sulla promozione del Parco Archeologico di Cervia che, ad ogni nuova campagna di scavi, regala nuove scoperte sulla storia della città. L’area oggetto di scavi e i numerosi reperti contenuti all’interno del Musa - Museo del Sale, iniziano a generare le prime visite turistiche. Proprio in questa prospettiva, ieri mattina il sindaco Massimo Medri e l’assessore alla cultura Cesare Zavatta hanno presentato il programma degli eventi di archeologia e confermata la presenza al Salone internazionale dell’Archeologia e del Turismo Culturale. La Cervia archeologica, infatti, quest’anno sbarcherà a TourismA, fiera internazionale dell’archeologia e del turismo culturale che si svolgerà a Firenze da domani a domenica. Si tratta di una manifestazione di tre giorni, negli spazi del Palazzo dei Congressi fiorentino. Tourism.

Oltre ad essere una vetrina espositiva di grande rilevanza, è luogo di divulgazione scientifica e di confronto sulla comunicazione del mondo antico della valorizzazione delle sue testimonianze. Per quanto riguarda invece il ricco programma dedicato agli scavi archeologici, è già stato svelato il calendario 2023. "Il turismo culturale e ambientale sono sicuramente segmenti di mercato in forte espansione con grandi potenzialità – spiega il sindaco Medri –. Cervia con la sua storia millenaria, le saline, l’ambiente e il mare ha una rosa di offerte che facilita il lancio di una nuova offerta competitiva di grande appeal. Un sentito ringraziamento a tutti i partner che con il loro impegno hanno reso possibile l’organizzazione del programma".

Iniziative al chiuso al Musa e all’aperto nel periodo di scavi. Il programma, al via in giugno, propone visite guidate di approfondimento all’area del museo dedicata all’archeologia, visite e open day all’area degli scavi e momenti di presentazione delle scoperte legate agli studi archeologici e alle campagne di scavo. In programma anche mostre dedicate agli studi archeologici che avvengono sul territorio. Alcuni appuntamenti sono legati a giornate internazionali dedicate alla cultura quali le Giornate Europee dell’Archeologia e Giornate Europee del Patrimonio. All’archeologia di Cervia saranno dedicate anche le prime tre sessioni del Convegno internazionale di Studi Romagnoli che si terrà a Cervia in ottobre organizzato da Società Studi Romagnoli e dal Comune. Primo appuntamento del programma è il 5 giugno alle 21 con ‘Fra sale e Archeologia’ una visita guidata al Musa insieme all’archeologa Giovanna Montevecchi.

Ilaria Bedeschi