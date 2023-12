Cervia fa la festa al cardo, verso Slow Food

Dopo il sale di Cervia, presidio Slow Food dal 2004, si sono avviate le procedure per inserire il cardo Gobbo di Cervia nell’Arca del Gusto, primo passo affinché l’ortaggio cervese sia iscritto tra le eccellenze valorizzate dall’associazione della chiocciola. E per festeggiare il cardo Gobbo, il Consorzio Cervia Centro ha organizzato una festa in programma dal 25 al 29 gennaio 2024 in piazza Garibaldi e piazzetta Pisacane con la collaborazione di numerose associazioni attive del territorio. Il cardo Gobbo di Cervia, infatti, è unico perché giunge a maturazione interrato sotto la sabbia marina. Solo così perde il retrogusto amarognolo del cardo comune e acquista la sua inconfondibile dolcezza. Al palato risulta amabile e croccante tanto da poter essere gustato anche crudo.

Nella valorizzazione dell’eccellenza cervese è coinvolto anche l’istituto alberghiero ‘Tonino Guerra’ con il progetto ‘Il cardo nel piatto’ che intende favorire il suo consumo nella cucina al fine di stimolare l’interesse degli studenti sulla cultura gastronomica legata a un prodotto stagionale, versatile e salutare, attraverso attività formative e informative orientate alla riscoperta e alla sperimentazione. E il riconoscimento come presidio Slow Food per il cardo Gobbo sarebbe un altro grande e importante traguardo nella valorizzazione dell’eccellenza.

I presìdi Slow Food sono una comunità che lavora ogni giorno per salvare dall’estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali. L’impegno ha come obiettivo quello di tramandare tecniche di produzione e mestieri, senza dimenticare la cura dell’ambiente e la valorizzazione di paesaggi, territori, culture. Circa 600 presìdi coinvolgono contadini, artigiani, pastori, pescatori e viticoltori di 70 Paesi. Slow Food, fin dalla sua nascita, ha posto la difesa della biodiversità al centro delle sue strategie. Per preservare questa ricchezza è nata l’Arca del Gusto, dove Slow Food raccoglie – prima che scompaiano – specie vegetali e animali e trasformati (pani, formaggi, salumi) che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni delle comunità di tutto il mondo. L’Arca del Gusto, infatti, è un progetto di Slow Food che raccoglie i prodotti che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni, segnala l’esistenza di questi prodotti e denuncia il rischio che possano scomparire.

Il cardo Gobbo di Cervia è un alimento molto versatile, che può essere utilizzato in diverse preparazioni. Inoltre, per i suoi effetti salutari sull’organismo – azione depurativa, digestiva e antiossidante – è molto apprezzato dai salutisti e da chi ricerca il benessere anche a tavola. È un tipico prodotto invernale e viene prodotto in piccole quantità, si può acquistare nella zona di produzione e nei mercati limitrofi, verificandone l’unicità grazie al bollino che lo contraddistingue. Alcune ricette gustose, che si possono preparare con questo ingrediente, sono il crescione al cardo di Cervia, le polpettine al cardo di Cervia, i tortini di cardi all’issopo e i cardi alla parmigiana.

Ilaria Bedeschi