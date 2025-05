Cervia ha accolto la Veleggiata delle Rose

Sabato scorso il Circolo Nautico di Cervia ha ospitato la quarta edizione della Veleggiata delle Rose. Organizzata dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato della provincia di Ravenna, Inner Wheel Club di Ravenna e il Circolo Nautico Cervia ’Amici della Vela’, la manifestazione ha saputo rinnovare l’entusiasmo con cui è stata accolta fin dalla sua prima edizione. L’evento, nato per sensibilizzare sulle questioni di genere, si inserisce in un contesto sportivo marittimo, prestando particolare attenzione anche ai temi ambientali e quest’anno si è focalizzato sulla promozione di un progetto di Fondazione RavennAntica, Ausl e Associazione Alzheimer Ravenna, dedicato al benessere di chi soffre di Alzheimer e di chi se ne prende cura. In occasione della Veleggiata si sono anche svolte, nella mattinata, le assemblee congressuali dei Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori di Confartigianato della provincia di Ravenna, che hanno visto il saluto del sindaco di Cervia Mattia Missiroli e la presentazione, da parte di Monica Salvioli dell’Ufficio Studi Confartigianato Emilia-Romagna della rilevazione congiunturale ‘Imprenditoria giovanile e femminile in provincia di Ravenna’. Il testo ed i dati della rilevazione sono disponibili sul sito www.confartigianato.ra.it.

I partecipanti alle due Assemblee, convocate nell’ambito del 18° Congresso provinciale di Confartigianato, hanno poi provveduto ad eleggere i nuovi consigli direttivi. Ancora una volta la Veleggiata delle Rose ha unito la passione per la vela con nobili scopi sociali, confermandosi come un’iniziativa solidale ed inclusiva, capace di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della vela come strumento di inclusione sociale. Le imbarcazioni hanno salpato dal porto e navigando insieme nello specchio d’acqua antistante. La giornata si è conclusa con la premiazione, nel tardo pomeriggio dei partecipanti, seguita dalla tradizionale Cena delle Rose.