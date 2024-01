Cervia, i progetti per il 2024. Nuovi parcheggi a Milano Marittima. A Pinarella i lavori per il lungomare

Anche per i lavori pubblici è tempo di bilanci. L’assessore Enrico Mazzolani fa il punto sui lavori terminati lo scorso anno, quelli in fase di completamento e quelli in programma nel 2024. "Il 2023 è stato indubbiamente un altro anno difficile per Cervia – dice –. Prima l’alluvione che ha colpito a maggio gran parte della Romagna e poi la tromba d’aria del 13 luglio hanno segnato in modo pesante tutti i piani sui lavori pubblici e non solo. Molte risorse sono state dirottate per gestire le emergenze: diverse opere iniziate sono state portate avanti con tempi più dilatati, altre sono state posticipate e infine alcune, con priorità inferiore, sospese".

Tra le principali opere pubbliche realizzate nel 2023 e in fase di completamento ci sono la ciclabile della Bova, piazzale premi Nobel, la sistemazione del parco Moneta, viale Dei Mille. "È ripartito dalla IX traversa il cantiere del lungomare di Milano Marittima, che si concluderà alla XIX traversa in primavera, e lo skatepark – prosegue Mazzolani –. Sempre a Milano Marittima per l’estate si concluderanno i lavori in collaborazione tra privato e pubblico per la parte nord del viale con la realizzazione della rotonda Matteotti/Nullo Baldini e la ciclabile che completerà quella che oggi arriva alla XIX traversa. Non dimentichiamo della collaborazione pubblico-privato che ha portato a compimento i lavori del parcheggio di piazzale Artusi e la conseguente apertura della strada che ha messo in comunicazioni due arterie principali come la Di Vittorio e la Martiri Fantini".

Tra le opere pubbliche in partenza nel 2024 ci sono "la rotonda su viale Milano/via di Vittorio, che si concluderà per la stagione turistica, migliorando la viabilità in un punto nevralgico della città – aggiunge Mazzolani –. Tra gli importanti lavori che nei prossimi mesi partiranno, con l’aggiudicazione delle gare, ci sono il primo stralcio del parco urbano nella zona dello Stadio e la realizzazione della sede del CerviAmbiente all’ex vivaio comunale in via Jelena Gora".

Ci sono poi i tanti cantieri finanziati dal Pnrr, in partenza. Tra questi rientrano "l’intervento sulle Saline per la realizzazione della Ciclabile del Sale, il Museo delle Acque, la ristrutturazione del Centro Visite e l’intervento nel parco Naturale con lo spazio didattico e la ristrutturazione dello spazio ristoro – dice Mazzolani –. Tra gli altri interventi Pnrr che si sono conclusi ci sono i sentieri in pineta mentre quelli del Bosco del Duca, colpiti dall’alluvione mentre erano quasi ultimanti, ripartiranno appena destinati i fondi. Tra le opere in dirittura d’arrivo c’è la ciclabile del viale Volturno, mentre da poche settimane è partito il primo stralcio del lungomare di Pinarella/Tagliata, con il rifacimento completo dei 3,2 km del viale Italia da via Sicilia a via De Amicis"

Novità sui parcheggi. "Dopo aver perfezionato in queste settimana l’acquisto del ex Garage Europa a Milano Marittima, stiamo predisponendo la progettazione di quello che diventerà un grande parcheggio verde nel cuore di Milano Marittima e che potrà dare risposta a gran parte del centro della località".

Ilaria Bedeschi