Cervia, il bomber Pasolini suona la carica. Il Classe tenta il colpaccio a Fratta Terme

Il campionato di Promozione manda in scena domani oggi, alle 14.30, le gare della quarta giornata di ritorno.

Cervia United-Riccione. Il campo principale è il ‘Todoli’ di Milano Marittima, dove va in scena il big match della giornata. I padroni di casa – reduci da due vittorie esterne e un pareggio interno – sono al sesto posto con 35 punti ed inseguono proprio la formazione della Perla che, con 37 punti, è invece quarta, godendosi la zona playoff. Per l’undici gialloblù, che deve serrare le fila in difesa, dove ha subìto troppo (29 reti), è l’occasione propizia per inserirsi definitivamente nella lotta di vertice. A suonare la carica, il bomber Pasolini (15 reti), attuale capocannoniere del girone D. All’andata, lo scontro diretto finì a reti bianche.

Fratta Terme-Classe. Altro match di cartello, è quello che mette di fronte la terza forza del campionato a -1 dalla piazza d’onore e reduced da 13 risultati utili consecutivi, e i biancorossi del Classe, che stanno facendo valere i 32 punti e il 7° posto solitario in classifica. I ravennati sono in fiducia, reduci dal 3-0 rifilato al Verucchio. All’andata i termali riuscirono a pareggiare all’80’ il gol del vantaggio firmato da Andalò in avvio.

Verucchio-S.Pietro in Vincoli. Lo Spiv, nonostante il suicidio casalingo di domenica scorsa contro lo Sparta Castelbolognese, può gestire una situazione che parla di 9° posto solitario a +6 dalla zona playout. I ‘verdi’ salgono a Villa Verucchio per affrontare proprio la squadra – quartultima a quota 20, su cui fare la corsa. All’andata gli ospiti espugnarono San Pietro in Vincoli in maniera eclatante (4-1).

Sparta Castelbolognese-Civitella. Anche al ‘Bolognini’ si gioca uno scontro diretto per evitare ogni sorpresa. Gli ospiti, decimi con 25 punti, nelle ultime 7 partite hanno vinto solo contro l’Edelweiss, penultimo della classe. I padroni di casa invece, faticano a trovare la via del successo fra le mura amiche, mentre in trasferta, 2 pareggi e 3 vittorie di fila, sono in serie utile e mostrano grande personalità. All’andata lo Sparta subì un ko incredibile. In vantaggio fino a 10’ dal termine, i rossoblù incassarono 2 reti nel finale.

Santarcangelo-Frugesport. È il testacoda che, sulla carta, ha il pronostico a senso unico. I padroni di casa, secondi a -3 dalla vetta, non possono permettersi di perdere terreno. La Frugesport, ultima con 10 punti, non ha nulla da perdere e potrà giocare senza troppe pressioni. All’andata, la formazione riminese vinse 4-0 a Fruges.

Le altre gare: Bellaria-Diegaro, Forlimpopoli-Edelweiss Forlì, Misano-Bakia Cesenatico, Stella Rimini-Savignanese.