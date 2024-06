Cervia, il ’ribaltone’ non riesce. Il dem Missiroli subito eletto. Mazzolani si ferma al 43%

Mattia Missiroli è il nuovo sindaco di Cervia; è stato eletto con il 56,11% dei voti. Candidato del centrosinistra, Missiroli ha nettamente battuto l’avversario di centrodestra Massimo Mazzolani (foto Corelli in alto a destra): per lui appena il quota 43,89%. Bene ha fatto il Pd col 33%, mentre sulla sponda opposta ha brillato la lista civica Mazzolani sindaco (19,65%), seguita da Fratelli d’Italia col 15,47%. "Abbiamo vinto con un risultato superiore alle aspettative – spiega Missiroli –.Un’ottima prova di squadra, un bel segnale. Io penso che, come al solito, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Credo che siamo stati in grado, soprattutto, di parlare ai giovani. Penso sia successo questo. Adesso ci aspettano gli impegni che abbiamo preso con la città: pensare a progetti per risolvere i problemi della città. Come abbiamo cominciato andremo avanti: prima i progetti poi la squadra" ha commentato felice Mattia Missiroli durante i festeggiamenti sotto la sede del Partito Democratico in centro a Cervia. Presenti con lui anche l’ex sindaco Massimo Medri e il presidente della provincia dei Ravenna e sindaco di Ravenna Michele De Pascale (cervese).

Una campagna elettorale lunga mesi, con momenti di tensione soprattutto nelle battute finali delle scorse settimane. Sulla vittoria di Missiroli aleggiava una pressoché totale convinzione tuttavia, a molti, ha stupito il netto vantaggio con il quale si è portato a casa la carica di primo cittadino. Una presa d’atto della sconfitta per Massimo Mazzolani (nella foto in alto) che a caldo ha commentato "Una città che non vuole cambiare. Si vede che va bene così come è gestita. Le lamentele sentite in campagna elettorale… cosa devo dire. Si vede che va bene in realtà va bene così".

Sostenuto da una coalizione composta da Pd, Pri, Movimento 5 Stelle, Alleanza-Verdi-Sinistra, Coraggio e innovazione, e dalla lista civica Per Cervia, Mattia Missiroli, architetto di 42 anni ed ex calciatore, spetta ora il compito di trovare una nuova squadra che farà seguito a quella guidata dal sindaco che lo ha preceduto, Massimo Medri.

Missiroli, di Castiglione, ha puntato durante la campagna elettorale su alcuni temi strategici per la città. Dalla riqualificazione del porto, ad un piano per l’edilizia dedicata ai giovani passando per l’inclusività e la tutela delle persone più fragili. Nel programma non mancano progetti dedicati al turismo, alle aree artigianali e ad una attenzione per il forese. Questi solo alcuni dei temi toccati da Missiroli negli scorsi mesi. Ora che la vittoria è stata portata a casa le prossime settimane saranno dedicate alla formazione della squadra fatta di giunta e delegati. Determinanti nella scelta delle cariche saranno i voti portati a casa dalle diverse liste.

Ilaria Bedeschi