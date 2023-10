’Cervia In’, il Comune mette 378mila euro

È pari a 378.000 euro la cifra deliberata dal Comune di Cervia, quale socio fondatore di parte pubblica, che l’ente verserà come quota-parte al fondo di gestione della Fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, promozione, valorizzazione e sviluppo turistico del territorio di Cervia, denominata ‘Cervia In per il turismo’. La nuova Fondazione, presentata pochi giorni fa al TTG di Rimini, si occuperà di promuovere la città di Cervia e la sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale, della gestione dei servizi turistici, di attività turistiche. Avrà lo scopo di raccogliere e diffondere le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica. Si occuperà della promozione e della realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie, al fine di potenziare l’immagine della Città di Cervia e del suo territorio. Inoltre potrà sviluppare il brand territoriale, accrescendo il numero e la gamma dei servizi offerti, e sviluppare un’offerta turistica in grado di mostrare le varie peculiarità del territorio. La Fondazione ha come soci fondatori il Comune di Cervia e altri 6 soci di parte privata che sono: Consorzio Welcome Cervia, Terme di Cervia Srl, Forlì Airport Srl, Cooperativa Bagnini Cervia Soc. Coop., Atlantide Soc. Coop. Sociale, Adriatic Golf Club Cervia. Il fondo di dotazione per la costituzione della Fondazione era complessivamente di 65.000 euro di cui euro 35.000 versati dal Comune e 30.000 euro dai privati. Inoltre sono conferite ulteriori quote al fondo di dotazione destinate alla gestione, così suddivise: nel 2023 (da aprile a dicembre) 378.000 euro dal Comune e 70.000 euro dai privati, nel 2024 600.000 euro dal comune e 110.000 euro dai privati.