Cervia: in manette dopo rapina in un supermercato e lesioni personali

Cervia (Ravenna), 22 novembre 2024 – Dopo essersi impossessato di alcune birre ed altri generi alimentari, occultandoli sotto la giacca, ha cercato di uscire da un supermercato di Cervia, ma è stato sorpreso da un dipendente.

Vistosi scoperto, anziché riconsegnare la merce, ha tentato di darsi alla fuga aggredendo l’addetto, colpendolo con calci e pugni e ferendolo al braccio con un taglierino. Protagonista del grave episodio è stato, l’altra mattina (mercoledì) un 28enne, tratto poi in arresto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima. Dopo essere riuscito a uscire, l’uomo è stato quindi inseguito dal responsabile del supermercato, il quale contestualmente ha contattato il numero di emergenza 112.

I Carabinieri del Radiomobile, prontamente intervenuti, acquisita la descrizione dell’autore della rapina, sono riusciti a rintracciare il malvivente in una via limitrofa al supermercato. Il 28enne è stato arrestato e quindi condotto in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento. Ora sarà chiamato a rispondere di rapina impropria e lesioni personali.

La refurtiva è stata riconsegnata al supermercato mentre il dipendente ferito è stato medicato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna, venendo dimesso subito dopo una prognosi di 25 giorni. Su disposizione del magistrato di turno, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ravenna fino all’udienza di convalida, tenutasi questa mattina (venerdì), all’esito della quale il Giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della Provincia di Ravenna.