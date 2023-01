Cervia, incassi per tre milioni dal turismo

Pubblicati i dati relativi all’imposta di soggiorno per l’annualità 2022 da maggio a settembre nel comune di Cervia. Il servizio tributi, infatti, ha provveduto alle verifiche contabili per il periodo in questione. "Da questi dati – spiega il vicesindaco Gabriele Armuzzi con delega al bilancio – possiamo dire che – in attesa degli ultimi dati sulle presenze – siamo in linea con i numeri del 2019, cioè pre-pandemici. Un segnale quindi positivo per la nostra località". Un importo complessivo pari a 3.317.536,50 euro per un totale di 1.023 strutture dichiaranti. L’importo complessivo versato è invece di 3.226.302,54. Del differenziale, escludendo le poche centinaia di euro risultanti come maggiori versamenti, 91.965,20 euro riguardano l’omesso o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte di 19 strutture ricettive che hanno presentato entro il termine la relativa dichiarazione; una struttura ricettiva non ha presentato alcuna dichiarazione per l’intero periodo, un’altra non ha presentato le dichiarazioni per le mensilità di agosto e settembre mentre un’altra ancora non ha presentato la documentazione per il mese di settembre. Per le strutture che non hanno presentato né la dichiarazione né effettuato il versamento all’esito si procederà alla contabilizzazione dell’eventuale entrata con successivo atto dirigenziale. Per le strutture ricettive che hanno dichiarato imposta di soggiorno, omettendo il riversamento o riversando parzialmente quanto dovuto, si procederà all’avvio delle procedure per il recupero evasione ed alla contabilizzazione con successivo atto dirigenziale.

L’applicazione dell’imposta, nel 2022, era in vigore solo nel periodo estivo dal 1° maggio al 30 settembre compresi - ed era esclusa per i pernottamenti nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. Le tariffe deliberate per il 2022 erano le stesse del 2021 e stabilivano per le strutture alberghiere (con e senza somministrazione) e residenze turistico-alberghiere un’imposta dagli 0,50 cent per le strutture a 1 stella fino ai 3 euro per gli hotel a 5 stelle. Mentre per campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, B&B, appartamenti immobiliari ad uso turistico, agriturismi e immobili oggetto di locazioni brevi la tariffa era di 0,50 centesimi di euro a persona al giorno. L’imposta di soggiorno è entrata formalmente in vigore ad ottobre 2017 con l’obiettivo di reinvestire le risorse in attività che, direttamente e indirettamente, diano beneficio al settore turistico della località. Tra questo manutenzioni, promozione ed eventi.

Ilaria Bedeschi