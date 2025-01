Cervia ko e raggiunto

È stato un gol di Lorenzo Polidori al 10’ del primo tempo a decidere 1-0 il derby di Classe nel match d’alta quota della quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione. I padroni di casa sono stati abili a sfruttare la prima occasione da rete dell’incontro e poi a gestire il ritorno del Cervia United, che si è concretizzato con maggior concretezza nella ripresa. Il primo gol stagionale di Polidori ha dunque permesso alla formazione biancorossa di tornare al successo e di accorciare la classifica dove le rivali hanno pareggiato. Il Classe ha consolidato l’8° posto a quota 35, stabilizzandosi in una posizione di tranquillità. Il Cervia invece si è fatto raggiungere al 4° posto, a quota 38, dal Riccione.

Nonostante la posizione, per riattivare il meccanismo del playoff bisognerà ridurre di 5 lunghezze l’attuale -11 dalla Fratta Terme, che a propria volta è impegnatissima nella lotta per la promozione con Misano a Santarcangelo. Proprio il Santarcangelo ha regalato un dispiacere casalingo al San Pietro in Vincoli, sconfitto 0-1 fra le mura amiche. L’undici di mister Del Mastio ha tenuto testa alla capolista, ma ha iniziato in salita, incassando il gol di Rigoni in avvio, al 12’. Fra i protagonisti del match, il portiere dei ravennati Baldassarri che, in almeno 3 occasioni (una nel 1° tempo e due nella ripresa), ha negato il raddoppio ai clementini. Lo Sparta Castelbolognese, benché sconfitta 1-0, è uscito a testa alta da Fratta Terme.

Al cospetto della seconda forza del campionato, il match dei castellani, dopo una ghiotta occasione fallita di Mainetti al 4’, è iniziato in salita per l’espulsione di Tirello al 10’. Su un campo ridotto a palude, i rossoblù si sono difesi coi denti, capitolando però sul finire della prima frazione di gioco sul tap-in del capocannoniere del girone D Spadaro, abile a correggere in rete la palla respinta dalla traversa sul colpo di testa di Miraglia.

Nella ripresa, le cronache raccontano di una occasione per parte, ma anche della difficoltà di gestire il pallone su un campo ‘impossibile’. Lo Sparta resta comunque al 12° posto, a quota 26, sopra la soglia di galleggiamento, ovvero a +4 sulla zona playout. In coda, disco rosso per il fanalino di coda Frugesport, ultimo della classe a quota 10, sconfitto 0-2 fra le mura amiche per mano della Stella Rimini. Gli ospiti sono passati in vantaggio già al 4’ con Marchini, per poi raddoppiare al 10’ della ripresa con Rotondi. La zona playout è lontana, ma non lontanissima. Servirebbe comunque un exploit per scavalcare Bellariva ed Edelweiss (ora 5 punti) e per recuperare al Forlimpopoli i 7 punti necessari alla riattivazione del meccanismo dei playout.