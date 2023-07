Cervia travolta dal maltempo: due feriti e strage di pini

Cervia (Ravenna), 14 luglio 2023 – Il maltempo non dà pace. A Cervia attorno alle 12.30 di ieri una violenta pioggia - diventata grandine, con chicchi grandi come ciliegie in alcune zone - si è unita a vento fortissimo creando uno scenario da film.

Due feriti e si stimano centinaia di pini a terra in pineta e sulle case, diverse strade allagate, pali divelti e numerosi danni.

Gli effetti del nubifragio a Milano Marittima

Milano Marittima – nell’area attorno a viale Jelenia Gora – e la zona Terme di Cervia sono state le più colpite.

Poco dopo è stato riattivato il Coc, il Centro operativo comunale, che già aveva gestito l’alluvione. Un’ora di panico: la memoria è tornata subito alla tromba marina del 2019 e alla recente alluvione.

Colpiti il Parco Naturale di Cervia, la Casa delle Farfalle di Milano Marittima, le saline, e il Golf Club di Milano Marittima.

Nessun danno invece alle scuole, mentre in via precauzionale è stato chiuso il cimitero almeno fino a domani, quando saranno effettuate le verifiche per la riapertura.

Colpita duramente anche la chiesa Madonna del Pino, attualmente non agibile a causa dei pini che le sono crollati addosso, così come inagibili sono un paio di case: sono un paio le famiglie evacuate in attesa che vengano rimesse in sicurezza.

Tutte le squadre di vigili del fuoco, con l’aiuto di uomini anche da Bologna, si sono messe subito al lavoro, così come le ditte che hanno iniziato a tagliare i pini crollati per cercare di ripristinare la viabilità. Le strade infatti in alcuni tratti erano completamente bloccate a causa degli enormi pini crollati, che hanno occupato orizzontalmente entrambe le corsie in diversi punti.

Purtroppo ci sono stati anche due feriti: una coppia, immediatamente soccorsa all’interno della pineta dove stavano passeggiando quando un albero li ha colpiti.

È andata male anche ad alcuni stabilimenti balneari, con lettini arrivati fino in acqua, ombrelloni e altre strutture piegate, campi da gioco danneggiati e varie attrezzature volate via o rotte dalla forza del vento.

Il sindaco di Cervia è intervenuto spiegando che "un forte temporale si è abbattuto su Milano Marittima e ha colpito alcune aree del territorio. Il fortunale ha abbattuto diversi alberi, che sono caduti sulle pinete, ma anche su alcune arterie, bloccando temporaneamente la viabilità.

Le piante abbattute, escluse le pinete, sono circa sessanta di grosse dimensioni: si valuterà successivamente i danni sulle aree pinetali di Milano Marittima alle quali per precauzione è stato vietato l’accesso. La Protezione civile e i vigili del fuoco sono già operativi e stanno lavorando per liberare le strade. Numerose le squadre giunte rapidamente da tutta la Romagna. Si sta procedendo per priorità, entro la giornata di domani (oggi, ndr ) la situazione tornerà alla normalità".

Il fortunale ha mandato in tilt anche la strada statale. Auto bloccate e in cerca di riparo per la condizione meteo nella quale si sono trovate.