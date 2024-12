Cervia negli anni del boom per tutto il 2025

’Cervia - Milano Marittima negli anni ‘50-‘60’ con immagini storiche dell’Archivio Fotografico Zangheri è il titolo del calendario 2025 a scopo benefico. L’edizione 2025 di questo calendario dà seguito e continuità ad un’esperienza avviata nel 2019, con rilevanti novità. Il pregio della continuità riguarda un’iniziativa mirata a valorizzare aspetti importanti della storia e della cultura della città di Cervia. La continuità riguarda le finalità benefiche dell’iniziativa, che è stata caratterizzata negli ultimi anni da un successo crescente ed è stata apprezzata. Il calendario è stato voluto e sostenuto da Paola Pirini, nelle sue vesti di operatrice della ristorazione e albergatrice, da oltre un ventennio profondamente legata all’identità storica e alle esigenze del territorio.

Curato dallo storico Renato Lombardi, il calendario dà continuità anche all’impegno avviato nel 2024 per dare un contributo dopo la devastante alluvione del 2023, con il completo allagamento della Salina che ha rischiato di azzerare un patrimonio di storia, economia, lavoro,cultura e ambiente della nostra città. Il sostegno va confermato anche per il 2025. C’è stato un segnale di ripresa con la produzione del sale nel 2024, influenzato nuovamente da condizioni atmosferiche avverse, ma il sostegno va completato per consentire un rinnovato ritorno alla normalità con la dotazione di attrezzature per completare il ciclo produttivo con l’impacchettamento del sale per il mercato. L’altra finalità del calendario, che in poche settimane raggiungerà tutta Italia e anche diverse città del mondo, è il sostegno all’AIL.

Il calendario presenta un mix di immagini e documenti storici inseriti nella presentazione e nelle pagine mensili del calendario, arricchite da ricette della tradizione rielaborate da Paola Pirini. Importante novità per il 2025: il rapporto di collaborazione con l’Archivio Fotografico Zangheri. Il calendario è una vera e propria pubblicazione da conservare. È questa la ragione per la quale il calendario viene richiesto. Ed è un piacere sfogliare le pagine del calendario con belle immagini, che cominciano dalla "Montagna di sale" in copertina del 1962, dopo la trasformazione della produzione del sale avvenuta nel 1959. Le immagini e i documenti si susseguono: ambienti, vedute panorami-che, personaggi, eventi, che testimoniano della "grande trasformazione" di Cervia, negli anni del "boom e del miracolo economico", da antica "città del sale", borgo di pescatori e realtà agricola e basata sulle risorse della millenaria pineta, in una moderna "città turistica". Le didascalie, in ogni pagina del calendario, ci danno la narrazione e la descrizione dettagliata di tutto questo.

Ilaria Bedeschi