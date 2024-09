A Cervia il raduno degli artiglieri: una giornata all’insegna della tradizione e dell’innovazione

Cervia, 21 settembre 2024 – Molto partecipato, ieri al Sito 15 di Cervia (in provincia di Ravenna) il raduno degli artiglieri controaerei, che ha visto la partecipazione di personale in servizio e in congedo. La giornata, iniziata con la solenne cerimonia dell’alzabandiera e proseguita con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e con la lettura della preghiera dell’artigliere controaerei, ha rappresentato l’occasione per celebrare non solo la storia e le tradizioni della specialità, ma anche la sua evoluzione tecnologica.

Ad accogliere gli oltre 200 radunisti provenienti da tutta Italia, il colonnello Maurizio Castellano, comandante del 121° Reggimento “Ravenna”, che nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza e il ruolo cruciale rappresentato dall’addestramento e dalla professionalità, “elementi essenziali questi che richiedono un costante aggiornamento per poter affrontare le sfide future”.

Presenti al raduno anche il comandante della formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carlo Lamanna e il comandante dell’artiglieria controaerei, generale di brigata Giuseppe Amodio. Il raduno è proseguito con l’illustrazione dei sistemi d’arma in servizio: il sistema missilistico spalleggiabile a cortissima portata Stinger, i sistemi Counter-Unmanned Aerial System (C-Uas) e il sistema d’arma controaerei e antimissile a media portata Samp-T.

L’esposizione di questi moderni sistemi ha permesso ai visitatori di conoscere le capacità tecnologiche e operative dell’artiglieria controaerei per il contrasto della minaccia proveniente dalla terza dimensione, a dimostrazione di come l’Esercito sia impegnato nel mantenimento di elevati standard capacitivi nel settore, in linea con quelli internazionali. A conclusione della giornata che ha senz’altro contribuito a rafforzare il legame tra le generazioni di artiglieri controaerei, l’inaugurazione di una targa commemorativa nella quale è stato inciso il motto dell’artiglieria “Sempre e dovunque”.