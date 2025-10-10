Cervia regina del turismo. Crescono le presenze

Atenei intolleranti
Atenei intolleranti
10 ott 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Stagione chiusa a quota 3,1 milioni (+4,7%). Il sindaco Missiroli commenta i dati: "La città incassa risultati. Le sfide restano, a partire dalla destagionalizzazione".

Cervia regina di Romagna 2025. La città torna al secondo posto per presenze turistiche e segna l’unico dato positivo della Riviera. Talvolta dunque la percezione non corrisponde alla realtà. Nel corso dell’estate, forse a causa di condizioni meteorologiche incerte e della sensazione diffusa di una diminuzione delle presenze, si è spesso affermato che "a Cervia ci sono meno persone del solito". Se i numeri non sbagliano, però, i dati statistici suggerirebbero il contrario. E dicono che la città registra un dato positivo e in crescita. Cervia ha chiuso la stagione turistica 2025 con 3.161.653 presenze, registrando una crescita del +4,7% rispetto al 2024. La percezione di un’estate fiacca pare quindi non trovare riscontro nei numeri. I turisti stranieri sono aumentati del 15,7%, arrivando a 777.786 presenze. Se la Riviera Romagnola in molte località segna cali o chiusure in negativo, non si può dire quindi lo stesso necessariamente per Cervia, né per Ravenna che, nel complesso provinciale "Ravenna Mare", registra un +6% rispetto al 2024.

Rimini, invece, è passata da 6.938.992 a 5.709.084 presenze (-1,3%), Riccione da 3.421.764 a 2.876.360 (-0,8%) e Cesenatico da 3.609.439 a 2.983.118 (-3,8%).

"Una narrazione sbagliata della località", è questa la frase che spesso accompagna il commento a notizie di cronaca o a fatti che saltano alla ribalta dei social e negli organi di informazione. Perché le presenze, ci sono e Cervia – al di là di tutto – resta attrattiva e piacevole. I fatti legati alla malamovida certamente non aiutano, così come gli eventi legati al maltempo che - oltre al danno in sé sia economico che di immagine - impegnano operatori e imprenditori nella risistemazione. Energie, quindi, che vanno spese per l’emergenza. Insomma, i numeri dicono che, nonostante tutto, la città tiene. Il mese di agosto è stato particolarmente significativo: circa 200.000 presenze in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento evidente sia negli arrivi che nei pernottamenti alberghieri. Dietro questo risultato c’è una strategia dell’amministrazione: puntare su eventi culturali rilevanti - anche se non tutti sono stati d’accordo - (come il Mare d’Arte Festival con Sky Arte e la mostra immersiva di Oliviero Toscani), rafforzare l’offerta di spettacoli, promuovere manifestazioni diffuse sul territorio, investire sul turismo sportivo (esemplare il progetto e brand in crescita "La Città dello Sport") con eventi come l’IronMan che portano in città non solo vacanzieri ma anche atleti, accompagnatori e famiglie.

E forse, sui dati, hanno inciso anche alcune scelte dell’amministrazione, come le ordinanze contro la musica alta, i limiti sugli orari dei locali e gli interventi di controllo che quindi non sembrano aver scoraggiato il turismo, ma piuttosto pare abbiano contribuito a tutelare la qualità complessiva dell’esperienza turistica. Strategie che paiono essere già riconfermate nei tavoli per la stagione 2026.

"Così, mentre da più parti si denunciava la deriva della vita notturna e l’eccesso, Cervia ha incassato risultati. Certo, delle sfide restano: la destagionalizzazione e la capacità di mantenere alto il ritmo anche in periodi non di punta. Ma i numeri – ufficiali – dicono che l’estate 2025 è stata tutt’altro che negativa" spiega il sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Sui dati non si discute, certo.

Un po’ di insofferenza tuttavia aleggia, probabilmente perché la vera percezione è che la città sia capace di poter ottenere ancora di più in termini di presenze e indotto economico. Si riparte con dati positivi e già ci si muove per la promozione della stagione 2026.

Ilaria Bedeschi

