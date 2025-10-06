Cervia rivive l’incubo. Bagni e strade sommersi. Il Circolo Nautico va ko

La prima domenica di ottobre a Cervia è iniziata con il maltempo che è tornato a sferzare la città. I forti venti di bora e il mare agitato hanno provocato numerosi allagamenti. L’acqua ha invaso il Circolo Nautico Amici della Vela di Milano Marittima, bagnando completamente la parte esterna, e ha raggiunto anche una parte del lungomare di Cervia, arrivando fino al viale Roma. Alcune strade di Milano Marittima erano impraticabili, mentre residenti e i gestori degli stabilimenti balneari si sono trovati a fronteggiare la situazione d’emergenza.

Gilberto Dradi, titolare dello stabilimento CerviAmare, ha raccontato di avere due stabilimenti con "un bar sommerso da circa 20 centimetri d’acqua. Fortunatamente, con le previsioni meteo che annunciavano mareggiate, erano state già spostate molte attrezzature e posizionati sacchi di sabbia per limitare i danni più gravi". Intorno a metà giornata, la situazione ha raggiunto il suo punto più critico. L’acqua è arrivata a lambire i locali interni del Circolo Nautico senza però entrarvi, come riferisce Franco Minotti, mentre "la parte esterna è stata ampiamente danneggiata". L’assenza delle dune marine, che solitamente vengono allestite alla fine di ottobre, ha accentuato la vulnerabilità del litorale.

Nel primo pomeriggio, i venti hanno iniziato a calare e il mare ha cominciato a ritirarsi, permettendo all’acqua di defluire. Nello stesso momento, il Comune ha attivato il ’Coc’, coordinando la chiusura delle strade allagate, monitorando costantemente la situazione e invitando i cittadini a non avvicinarsi alle pinete e alla fascia costiera. Volontari e operatori comunali hanno iniziato a rimuovere detriti, poi la sera ha riportato una relativa calma. L’allerta meteo aveva richiamato alla memoria il drammatico 24 agosto, quando centinaia di pini caddero durante un’altra mattina di forte maltempo. Un grazie a "tutte le persone che, con professionalità e prontezza, stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini" arriva dal presidente della Regione, Michele de Pascale.

Ilaria Bedeschi