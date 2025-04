’Cervia run’, giochi per l’ospedale

Con un bilancio di duemila iscritti è andata in archivio anche la seconda edizione della ’Cervia Run’. Molto soddisfatto l’organizzatore dell’evento, Marco Morigi che con la sua squadra è "già al lavoro per allestire una terza edizione ancora più bella ed entusiasmante".

Una componente importante resta la solidarietà. Quest’anno, in particolare, il sabato della vigilia della gara è stato dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con la ’Kids Run’ e la ’Family Run’. Le due rassegne si sono svolte sotto il patrocinio dell’Ausl Romagna. E l’intero incasso degli eventi di sabato, come spiegano gli organizzatori, è stato destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri per il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini.

Nei giorni scorsi una delegazione della Cervia Run si è recata all’ospedale riminese per consegnare alla dottoressa Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica di Rimini, i giochi riservati ai piccoli pazienti. La delegazione era composta dall’organizzatore Marco Morigi, da Riccardo Riciputi (tra i soci di Studio Cervia srl e sponsor col marchio Tecnocasa), e Gloria Carbonara (titolare della libreria Bubusettete, ha curato iscrizioni e raccolta fondi).