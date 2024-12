Cervia Run, i fondi a Oncoematologia dell’ospedale di Rimini

Mentre procedono a gonfie vele le iscrizioni alla seconda edizione della ’Cervia Run’ (22-23 marzo 2025) cominciano a delinearsi anche le iniziative collaterali. Il 22 marzo sarà interamente dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con la “Kids Run”, la gara podistica per bambini e ragazzi e la “Family Run”, la passeggiata non competitiva riservata alle famiglie. Cervia Run ha raggiunto un accordo con l’Ausl Romagna. L’intero incasso degli eventi del sabato saranno destinati alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri da destinare al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.