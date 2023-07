Cervia si impegna per la famiglia Leopardi alluvionata, "Disponibilità a sostenere costi aggiuntivi"

In merito alla vicenda della famiglia Leopardi (alluvionata) di Savio, il Comune di Cervia precisa di conoscere bene la situazione: "Avevamo dato la disponibilità alla famiglia di sostenere costi aggiuntivi sia per affitti, che per altre soluzioni eventualmente individuate da loro. Avevano alloggiato in hotel fino al 30 giugno, apertura della stagione turistica, a carico della Protezione civile e del Comune. Attualmente l’Amministrazione non dispone di alloggi pubblici assegnabili e si sta impegnando per trovare soluzioni alternative. Inoltre l’amministrazione resta a disposizione nel caso che la famiglia stessa individui un alloggio sostitutivo temporaneo, in attesa di sistemazione del loro appartamento. Potrebbe essere una soluzione momentanea, in attesa di un intervento di ripristino della loro abitazione con l’aiuto e il contributo dell’Amministrazione comunale".