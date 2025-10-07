Cervia si rimette in piedi. Ma il lavoro è tanto: da rifare pavimenti e impianti elettrici

Dopo la violenta mareggiata che ha colpito il litorale cervese domenica mattina, causata dalla concomitanza tra un robusto vento di bora e un’alta marea particolarmente significativa, la comunità locale si è immediatamente mobilitata per affrontare le conseguenze e ripristinare la normalità. Il Centro Operativo Comunale (Coc) è stato prontamente attivato, con il compito di monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare tutti gli interventi di emergenza necessari per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche presenti lungo la costa.

La mareggiata ha causato ingressioni marine particolarmente rilevanti nei punti storicamente più fragili e soggetti a erosione: Milano Marittima nord, la zona del canalino di Milano Marittima, le aree adiacenti al porto e diversi stabilimenti balneari, alcuni dei quali hanno subìto danni materiali e disagi operativi. Mentre al Circolo Nautico Amici della Vela la situazione si è risolta con operazioni di pulizia dovute all’acqua penetrata nei locali, altre attività hanno dovuto affrontare problemi più complessi: impianti elettrici fuori uso, pavimenti di legno danneggiati, locali allagati e necessità di attivare le pompe per rimuovere l’acqua accumulata. La sabbia trasportata dal mare ha invaso le aree interne, rendendo necessario un lungo lavoro di rimozione e pulizia.

Gilberto Dradi del Bagno CerviAmare ha raccontato come "lo stabilimento sia stato riaperto, seppur con limitazioni: l’impossibilità di cucinare ha costretto a offrire solo piatti freddi ai clienti, mentre il personale si è adoperato per rendere nuovamente presentabili gli spazi. Nonostante le difficoltà, la presenza dei clienti a pranzo ha rappresentato un segnale di ripartenza e di resilienza. Tuttavia, il vero lavoro di ripristino sarà quello dei prossimi giorni, con la necessità di rifare i pavimenti, svuotare le cabine invase dall’acqua e sistemare tutti i danni subiti".

Il ritorno del sole ha portato una nota di ottimismo, ma resta la consapevolezza che le fatiche non sono ancora terminate. Anche sul territorio urbano, in zone come viale Italia, sono stati effettuati controlli accurati sugli alberi che risultavano pericolanti, al fine di evitare ulteriori rischi per la popolazione. Le strade interessate dalle ingressioni marine sono state progressivamente riaperte, consentendo il ritorno alla normalità della circolazione e facilitando gli spostamenti di residenti e turisti. Già nella giornata di sabato gli operatori sulla costa erano stati preparati alla buona possibilità di mareggiate che, ad ogni modo, paiono davvero fuori stagione ai primi di ottobre. Il dibattito è già aperto per i prossimi anni e – forse – una nuova frontiera del cambiamento climatico si è aperta. Il fenomeno delle mareggiate fuori stagione sta diventando sempre più frequente, sollevando interrogativi sulle strategie di adattamento e prevenzione da adottare per proteggere le comunità costiere.

Ilaria Bedeschi