Cervia sotto choc per il femminicidio di Milano, Gianluca Soncin viveva qui: “Non parlava con nessuno”

Cervia (Ravenna), 15 ottobre 2025 - Risiede a Cervia Gianluca Soncin, 52 anni, l'uomo accusato di aver ucciso a Milano la compagna Pamela Genini. Originario di Biella, si è poi trasferito nel Ravennate. Una comunità sotto choc dopo la notizia arrivata dal nord, che coinvolge un loro concittadino. Gianluca Soncin, imprenditore nel settore auto, viveva al civico uno di una palazzina di via Cardano all’ingresso di Cervia vicino alle saline e alla strada statale. Una persona poco estroversa, riferiscono i residenti, ogni tanto scendeva a prendere la colazione per la fidanzata, ma non si sa se fosse Pamela. Probabilmente sì, ma nessuno pare l’abbia vista qui in giro. Ora la città si sta raccogliendo attorno a questo triste fatto che ha sconvolto la città, soprattutto per la violenza con cui si è consumata. Questa mattina molto presto, intorno alle 5.30, alcuni vicini si sono accorti che carabinieri, polizia e vigili del fuoco erano proprio sotto l’abitazione evidentemente per entrare nell’appartamento di Soncin e quindi hanno capito che qualcosa era successo.

La tragedia è avvenuta nell'appartamento della 29enne in via Iglesias in zona Gorla a Milano. Il 52enne avrebbe trascinato la donna sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate perché sembra che la donna volesse lasciarlo.

Pamela Genini

La relazione tra Gianluca Soncin e Pamela Genini andava avanti da circa un anno ed era sul punto di finire. Un rapporto complicato e tormentato, dice chi li conosceva come coppia. Il 52enne viene descritto come schivo e taciturno dagli inquilini di via Iglesias, a Milano. “Uno di poche parole”. “Li vedevo spesso insieme. Lui non parlava mai, anche quando li salutavo rispondeva solo lei, era l'unica a parlare. Non li vedevo molto contenti insieme ma mai avrei immaginato una cosa del genere", sottolinea una vicina di casa.

Dopo aver ucciso l'ex compagna, secondo le indagini, con 24 coltellate, Soncin ha tentato il suicidio con delle coltellate alla gola: è stato portato in ospedale, piantonato dalla polizia e le sue condizioni sono gravi. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori per aver accoltellato e ucciso la compagna di 29 anni. A carico dell'indagato non risultano precedenti denunce per stalking, anche se più testimoni avrebbero riferito di atteggiamenti minacciosi.

La pm di Milano Alessia Menegazzo, con l'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini della Polizia, ha contestato le aggravanti della premeditazione e dello stalking a carico di Gianluca Soncin nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere. La premeditazione viene contestata perché il 52enne si sarebbe presentato in casa di lei portando da fuori il coltello usato per ucciderla. Gli atti persecutori vengono contestati sulla base di testimonianze di conoscenti che hanno riferito ora di botte, lividi, minacce dell'uomo alla 29enne. Soncin l'avrebbe ammazzata "al culmine di una serie di condotte persecutorie" e "dopo averla ripetutamente minacciata di morte". Per l'omicidio, secondo le indagini, lui si sarebbe anche "procurato una copia delle chiavi di casa".

Pamela Genini era una modella e imprenditrice di 29 anni originaria di Strozza (Bergamo). La sua vita si divideva tra Milano, Montecarlo e Dubai, si definiva "modella e giovane imprenditrice". Insieme all'amica Elisa Bartolotti aveva creato una linea di bikini, 'EP SheLux', e curava la filiale di un'agenzia immobiliare di lusso nel Quadrilatero della Moda. In passato, a 19 anni, aveva partecipato al reality show 'L'isola di Adamo ed Eva', programma tv all'epoca condotto da Vladimir Luxuria su Deejay tv. Sui social media, la 29enne condivideva scatti della sua vita professionale e dei suoi viaggi, da Portofino a Parigi, da Porto Cervo alle Dolomiti. Una presenza costante nei suoi post era l'inseparabile chihuahua toy Bianca, che portava sempre con sé.