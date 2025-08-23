Cervia, Terrazza delle Terme. Recondite Armonie brass quintet. Stasera ’Trip to America’

Questa sera alle 21 il quintetto di ottoni Recondite Armonie Brass Quintet animerà la Terrazza delle Terme di Cervia, luogo di pace immerso in una pineta millenaria, con “Trip to America”, un viaggio musicale attraverso la ricchezza e la varietà della musica americana del XX secolo, esplorando alcune delle sue opere più celebri e affascinanti, dal musical alla musica classica, dal jazz al tango.

Il Recondite Armonie Brass Quintet eseguirà una selezione di composizioni di autori americani assai diversi tra loro, ciascuno con un approccio unico alla musica, ma uniti da un forte legame con la cultura musicale degli Stati Uniti. Dal musical di Bernstein alla musica classica di Barber, dalle velature jazz di Gershwin al tango di Piazzolla, statunitense d’adozione perché di cultura latino americana, essendo di famiglia argentina, ogni composizione esplora e riporta le emozioni, le contraddizioni e le diversità che hanno caratterizzato la storia musicale degli Stati Uniti.

La proposta del quintetto recondite Armonie aggiunge una dimensione unica e originale a questi brani, portando una nuova sonorità e una freschezza interpretativa che arricchisce l’ascolto di questa splendida musica. Il Recondite Armonie Brass Quintet è un brillante ensemble di giovani musicisti già affermati, uniti dalla passione per il repertorio classico e contemporaneo per quintetto d’ottoni. In caso di maltempo, Terme di Cervia, via C. Forlanini 16.

Ingresso: biglietti 5 euro; fino a 10 anni 1 euro.