Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaCervia, Terrazza delle Terme. Recondite Armonie brass quintet. Stasera ’Trip to America’
23 ago 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Cervia, Terrazza delle Terme. Recondite Armonie brass quintet. Stasera ’Trip to America’

Cervia, Terrazza delle Terme. Recondite Armonie brass quintet. Stasera ’Trip to America’

Viaggio musicale attraverso la varietà della musica americana del XX secolo

Questa sera alle 21 il quintetto di ottoni Recondite Armonie Brass Quintet

Questa sera alle 21 il quintetto di ottoni Recondite Armonie Brass Quintet

Per approfondire:

Questa sera alle 21 il quintetto di ottoni Recondite Armonie Brass Quintet animerà la Terrazza delle Terme di Cervia, luogo di pace immerso in una pineta millenaria, con “Trip to America”, un viaggio musicale attraverso la ricchezza e la varietà della musica americana del XX secolo, esplorando alcune delle sue opere più celebri e affascinanti, dal musical alla musica classica, dal jazz al tango.

Il Recondite Armonie Brass Quintet eseguirà una selezione di composizioni di autori americani assai diversi tra loro, ciascuno con un approccio unico alla musica, ma uniti da un forte legame con la cultura musicale degli Stati Uniti. Dal musical di Bernstein alla musica classica di Barber, dalle velature jazz di Gershwin al tango di Piazzolla, statunitense d’adozione perché di cultura latino americana, essendo di famiglia argentina, ogni composizione esplora e riporta le emozioni, le contraddizioni e le diversità che hanno caratterizzato la storia musicale degli Stati Uniti.

La proposta del quintetto recondite Armonie aggiunge una dimensione unica e originale a questi brani, portando una nuova sonorità e una freschezza interpretativa che arricchisce l’ascolto di questa splendida musica. Il Recondite Armonie Brass Quintet è un brillante ensemble di giovani musicisti già affermati, uniti dalla passione per il repertorio classico e contemporaneo per quintetto d’ottoni. In caso di maltempo, Terme di Cervia, via C. Forlanini 16.

Ingresso: biglietti 5 euro; fino a 10 anni 1 euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti