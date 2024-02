‘Cervia ti Amo’ apre a Massimo Mazzolani

Massimo Mazzolani, attuale candidato di centrodestra per la corsa alle elezioni amministrative di giugno, apre le porte alla lista civica ‘Cervia ti Amo’ che gli sorride. Si era già percepito che ci fossero simpatie, così come erano chiare le insofferenze della civica nei confronti dell’attuale governo cittadino che la vede in maggioranza. "Abbiamo letto con interesse il comunicato stampa di Massimo Mazzolani in risposta alle tematiche lanciate dalla nostra lista – si legge in una nota della lista che prosegue –. Mazzolani e la sua forza civica sono i primi che si candidano alla guida della città, ad accogliere l’invito a confrontarsi sui temi che più volte in questi mesi abbiamo lanciato in maniera ufficiale alle forze in campo. Un invito che avevamo appunto rivolto a tutti, ma ci pare che nel campo del centrosinistra al momento il dibattito sia concentrato sulla poltrona di vicesindaco e le altre che rimangono da assegnare". Un j’accuse, insomma, quello rivolto al centrosinistra in cui pare proprio sia ancora il Pri a tenere in mano le sorti della futura coalizione, chiedendo a Missiroli un ruolo importante. E, nello specifico, la poltrona di vicesindaco per Gabriele Armuzzi che la ricopre tuttora. In caso contrario quest’ultimo correrà da solo, facendo diventare tre i candidati alla guida della città.

"Abbiamo più volte chiesto, senza successo, di sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per discutere l’idea di città e i programmi in maniera aperta e con pari dignità. Riteniamo infatti che chi dovrà guidare la città alle prossime sfide dovrà avere una forte coesione, una grande unità d’intenti e soprattutto una visione comune di ‘Cervia 2030’ che sappia andare oltre agli interessi di parte, le ambizioni personali, i veti e i pregiudizi ideologici – prosegue ‘Cervia ti Amo’ –. Pertanto, accogliamo l’invito al dialogo lanciato dalla civica di Massimo Mazzolani e metteremo a disposizione del confronto le nostre idee, le nostre tematiche, ponendo l’attenzione sui nervi scoperti della città che sono rappresentati da alcune questioni: rifiuti, decoro urbano nel suo complesso e rapporto con Hera, consumo eccessivo del suolo, regolamento spiaggia e delle attività imprenditoriali, rete del volontariato, sviluppo turistico eco sostenibile. È su questo che i nostri cittadini aspettano risposte, proposte e idee. Il gioco delle sedie non appassiona più nessuno. Alle amministrative del 2019 la civica ‘Cervia ti Amo’ aveva corso a sostegno del candidato del centrosinistra, nonché attuale sindaco, Massimo Medri. Nell’agosto 2023 era poi arrivata la rottura definitiva tra ‘Cervia ti Amo’ – con l’uscita dalla maggioranza del consigliere Alain Conte – e l’assessore da loro espresso Enrico Mazzolani, mentre il sindaco confermava però la sua fiducia all’assessore.

Ilaria Bedeschi