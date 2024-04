Cervia Ti Amo sta col centrodestra

La lista civica Cervia Ti Amo passa al centrodestra. Nella corsa alle prossime elezioni amministrative, come dichiara Silvia Elena Berlati, presidente dell’omonima associazione culturale "Cervia Ti Amo, che in questi cinque anni di mandato ha sostenuto Massimo Medri con l’omonima lista civica in consiglio comunale, dallo scorso luglio ha iniziato un percorso critico che ha portato la propria lista a uscire dalla compagine di maggioranza e a porre delle evidenze su temi e problematiche alle quali il centro sinistra in questi anni non è riuscito a dare risposta". Nel frattempo, infatti, la civica aveva ‘disconosciuto’ il proprio assessore Enrico Mazzolani iniziando poi un aspro dibattito interno. Ora la civica ufficializza di aver "deciso in maniera unitaria di non presentare il nostro simbolo e la nostra lista civica alle prossime elezioni amministrative, non trovando, appunto, nel campo da cui proveniamo e in cui ci siamo sempre riconosciuti, una condivisione di valori, progetti e credibilità sui temi per la città".

Tuttavia le voci di un avvicinamento tra il centrodestra e Cervia Ti Amo circolavano da tempo e, come prosegue la presidente, "riteniamo opportuno impegnarci per non disperdere il lavoro di questi anni in consiglio comunale. Per questo, dopo l’affermazione pubblica di condivisione del nostro programma per la città da parte di Massimo Mazzolani a cui è seguita un’attenta riflessione e un lungo e costruttivo dialogo, abbiamo deciso di esprimere e sostenere una candidatura all’interno della sua lista civica e una candidatura per il consiglio di zona di Cervia Centro. Alain Conte sarà il nostro candidato di riferimento in consiglio comunale, a garanzia del civismo e della trasversalità di questo progetto, aperto a un elettorato moderato, orientato al livello locale e allo sviluppo della nostra città. Esprimeremo anche il nome di Enrico Ronchi alle elezioni per il consiglio di zona di Cervia centro, con l’auspicio che questi luoghi tornino a essere punti di incontro, ascolto e confronto a servizio dei cittadini e dell’amministrazione. I motivi che ci hanno spinto a sostenere queste due candidature e Massimo Mazzolani sono le stesse che ci spinsero 5 anni fa a sostenere Massimo Medri: la stima nelle persone e l’amore per Cervia". Insomma, le cose sono cambiate: la stessa presidente nelle scorse elezioni aveva sostenuto apertamente Medri.

Ilaria Bedeschi