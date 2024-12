Cervia: turismo accessibile e innovazione al Parco naturale

Prosegue, con un focus su Cervia, la campagna web di APT Servizi Regione-Emilia Romagna che, per promuovere alcuni aspetti del nostro territorio, punta i riflettori sul turismo accessibile e su progetti innovativi in grado di accogliere le persone con bisogni particolari.

Da pochi giorni il comico romagnolo Paolo Cevoli sui suoi canali social promuove il Parco naturale di Cervia, che dalla prossima stagione sarà più accessibile e inclusivo. Il Comune di Cervia ha aderito al progetto; dalla prossima stagione primaverile, all’interno del Parco Naturale, coloro che hanno difficoltà di mobilità potranno usufruire di un mezzo elettrico adatto per il trasporto di carrozzine.

La vera novità è il percorso inclusivo di racconto della storia e delle bellezze naturalistiche del Parco naturale. Una serie di elementi tematici a forma di albero, con altezza differenziata per essere raggiunti anche da chi si muove in carrozzina, accoglieranno i visitatori, raccontando il parco con un linguaggio chiaro e adatto a tutti, compresi i non vedenti, che potranno leggere i contenuti grazie alla stampa in braille.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 123 mila euro, di cui circa 111 mila euro finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le disabilità tramite il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” e il resto a carico del Comune di Cervia.