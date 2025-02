Cervia, tutto pronto per l’A1. Sabato lo storico esordio

Una giornata storica, sabato, per la Cervia Ginnastica e Sport, che debutterà nella serie A1 del campionato italiano di ginnastica ritmica a squadre.

Un risultato straordinario per la società che in pochi anni ha scalato le categorie e messo in mostra tante ginnaste cresciute nel suo settore giovanile, guadagnandosi la massima ribalta italiana e internazionale.

La prima tappa del campionato si disputerà a Chieti (diretta tv sabato dalle 18,30 su Sportface) poi ci sarà quella a Forlì del 15/16 marzo e l’ultima ad Ancona del 12/13 aprile.

Le prime sei classificate si giocheranno il titolo italiano nella Final Six di Torino del 17/18 maggio, le piazzate dal settimo al nono posto termineranno la stagione e le ultime tre retrocederanno in A2.

La classifica finale si stilerà sommando i punti e i punteggi speciali conquistati nelle tre prove. "Siamo cariche e non vediamo l’ora di esordire nel campionato italiano, che per noi è un risultato incredibile – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko –. Sicuramente pagheremo l’emozione di gareggiare davanti a tante persone, al fianco di ginnaste come Sofia Raffaeli, che hanno disputato le Olimpiadi, ma sono convinta che daremo il massimo come sempre per centrare la salvezza, un obiettivo, anzi, un sogno che tutte noi abbiamo e che è alla nostra portata".

Cervia ha già ottenuto un primo importante risultato, perché sarà l’unica delle dodici società di A1 ad avere tutte e quattro le ginnaste italiane cresciute nel proprio settore, alle quali si aggiunge una straniera, che potrà gareggiare soltanto in due delle tre prove. "Siamo orgogliose di avere soltanto ragazze della nostra società, perché c’è l’abitudine in serie A1 di chiedere in prestito le atlete da altri club. Questa filosofia l’abbiamo sempre seguita e anche nella massima serie non abbiamo voluto abbandonarla. Non è stato semplice trovare le quattro ginnaste per comporre la squadra, perché tre delle nostre ragazze sono state convocate dalla federazione per le nazionali, e fino a giugno si alleneranno nei centri federali".

Alllegra Jakic farà parte della squadra delle Farfalle, e Ludovica Aiello ed Elisabette Valdifiori della nazionale Juniores.

"La nostra squadra che disputerà l’A1 sarà formata da Margherita Fucci (2009), Caterina Maltoni (2008), Nicole Gramellini (2007), Martina Reggiani (2008) e dall’ucraina Anastasiia Ikan (2007), che parteciperà alla prima prova".

La grande favorita è come sempre la Fabriano di Raffaeli, orfana di Milena Baldassarri, che ha vinto gli ultimi otto scudetti.

Le altre squadre del campionato sono Udinese, Raffaello Motto Viareggio, Eurogymnica Torino, San Giorgio 79 Desio, Polisportiva Varese, Forza e Coraggio Milano, Ginnastica Terranuova, Armonia d’Abruzzo Chieti e Polimnia Ritmica Romana.

Luca Del Favero