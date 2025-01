Cervia, un blitz per sognare

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la Promozione torna in campo oggi, alle 14.30, per la terza volta in 8 giorni, con le gare della terza giornata di ritorno.

Civitella-Cervia United. Le ambizioni dei cervesi, sesti con 32 punti a -4 dalla zona playoff, si misurano sul campo di un Civitella che, 10° a quota 25, a +5 sulla zona playout, è reduce da 3 pareggi consecutivi. I gialloblù devono digerire l’ennesimo boccone amaro del pareggio interno di mercoledì nello scontro diretto col Bakia Cesenatico (da 3-1 a 3-3 all’87’), ma possono contare sulla ‘vena’ del bomber Pasolini che, con la tripletta infrasettimanale, è salito a quota 12 nella classifica dei cannonieri, al 2° posto dietro a Fedeli della Savignanese (13). Nel match di andata la formazione di mister Montanari si impose 2-1, sfruttando l’uno-due di Mazzarini e Pasolini, fra il 31’ e il 36’ del 1° tempo. Gli ospiti accorciarono con Diop al 40’ della ripresa.

Classe-Verucchio. Per la formazione di mister Polidori, è un’altra buona occasione per avvicinarsi alla vetta. I biancorossi, reduci da 2 pareggi di fila, restano al 7° posto con 29 punti e vorrebbero tornare alla vittoria, che manca da 5 turni. L’occasione è propizia, anche se dovranno fare i conti con le motivazioni del Verucchio (13° con 20 punti), invischiato nella lotta per uscire dalla zona playout. All’andata il Classe vinse 2-0 con una rete per tempo di Andalò e Furfari.

San Pietro in Vincoli-Sparta Castelbolognese. Il derby di giornata mette in palio punti pesanti per la zona salvezza. Stanno decisamente meglio i padroni di casa che, noni con 26 punti, possono gestire un margine di 6 lunghezze sulla zona playout. I castellani invece sono al 13° posto con 20 punti, e hanno un piede e mezzo in zona playout. Da tenere d’occhio, oltre al bomber di casa Bottini (8 reti), ci sono anche le 3 squadre che inseguono in zona retrocessione, tutte ancora ‘vive’ e per nulla rassegnate. All’andata lo Sparta si impose 3-2 in rimonta da 1-2, grazie alla doppietta di Placci che, negli ultimi 4’, ribaltò il passivo.

Frugesport-Misano. La matricola massese è ultima con 10 punti, ma non ha ancora tirato i remi in barca, come testimonia il pareggio 1-1 di mercoledì a Castel Bolognese, dov’era anche passata in vantaggio. Sarà dunque un testacoda da affrontare senza nulla da da perdere quello che porterà al ‘Mambelli’ di Fruges la capolista, capace peraltro di incassare solo 9 reti in 19 partite. All’andata il Misano si impose 4-0.

Sugli altri campi della terza giornata di ritorno: Bakia Cesenatico-Bellariva, Diegaro-Stella, Edelwiess Forlì-Fratta Terme, Riccione-Santarcangelo, Savignanese-Forlimpopoli.