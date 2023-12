Cervia, un Festival (gratuito) di grandi nomi

Al teatro Comunale "Walter Chiari" arriva la rassegna teatrale ‘Festival d’inverno’. Grandi nomi che dal 17 dicembre al 10 gennaio saliranno sul palco per momenti di cultura di altissima qualità che arricchiranno il calendario natalizio con cinque appuntamenti. "Il ricco cartellone degli eventi organizzati per le festività natalizie – spiega l’assessore alla cultura Cesare Zavatta – si arricchisce della rassegna Festival d’Inverno, ideata e voluta dall’Amministrazione comunale per regalare alla città spettacoli di grandi artisti in un periodo dell’anno in cui si ha più tempo per dedicarsi alla cultura, per riflettere e per partecipare alle attività fuori casa, in compagnia di altre persone". Si parte domenica 17 dicembre con Giobbe Covatta e il suo ‘SCOOP (Donna Sapiens)’, spettacolo con il quale l’attore, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, vuole dimostrare la superiorità della donna sull’uomo spaziando dalla storia, alla sociologia, alla medicina. Si prosegue giovedì 4 gennaio insieme a Stefano Massini con ‘Alfabeto delle emozioni’. Unico autore italiano nella storia ad aver ricevuto un Tony Award, l’Oscar del teatro americano, lo spettacolo è un viaggio profondissimo e al tempo stesso ironico nel labirinto del nostro sentire e sentirci. Domenica 7 gennaio Marco Paolini con ‘Antenati – The grave party’, spettacolo legato al progetto "La fabbrica del mondo" che ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni e con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti della nostra specie provengono. Lunedì 8 gennaio 2024 Camila Raznovich con "Non metterti comodo". La conduttrice di Kilimangiaro, Macondo e Il Borgo dei Borghi su Rai3, il suo personale percorso per ritornare all’essenza delle cose, il suo modo per rimettere ordine e per mettere a fuoco e scegliere ciò che veramente conta. A conclusione della rassegna, mercoledì 10 gennaio, Tlon (sodalizio formato dai filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici), con "Elogio dell’ozio": nella frenetica corsa alla produttività che caratterizza la nostra epoca, la figura del "fannullone" è spesso vista come un anacronismo o, peggio, come un ostacolo al progresso. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. La rassegna Festival d’Inverno è resa possibile grazie alla collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri. L’ingresso agli appuntamenti è gratuito, previa prenotazione collegandosi ai link predisposti per ogni spettacolo. Info su https:www.eventbrite.it

Ilaria Bedeschi