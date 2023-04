Cervia: "weekend pasquale, un degrado incredibile"

Cervia (Ravenna), 16 aprile 2023 – A Pasqua tutto pieno a Cervia. Qualche giorno fa era stato il gruppo consiliare Romagna Cervese a denunciare "l’incredibile degrado che ha reso vittima la nostra città nel weekend pasquale" spiegando che "non è possibile ogni anno arretrare un pò più indietro sulla scala della civiltà". Lo stesso gruppo ha poi inviato una interpellanza scritta in merito "allo stato di incuria di numerosi marciapiedi sul territorio rivierasco". A fare un bilancio e il punto sul lungo week end pasquale e a rispondere – indirettamente – alle diverse agitazioni è stato il sindaco Massimo Medri, il quale ha spiegato che "l’anno nuovo si è caratterizzato con un’ottima performance della nostra località raggiungendo cifre da record nei primi 3 mesi con una Pasqua al completo. La città si è presentata nel migliore dei modi con alberghi e attività aperte e con una serie di eventi che hanno attirato molte migliaia di presenze. La nostra offerta deve puntare al massimo della qualità favorendo tutti gli investimenti e le iniziative che vanno in questa direzione".

Lungo i 10 km del litorale "si sono anche verificati episodi che non sono in sintonia con il nostro modello turistico; ma si tratta di momenti isolati legati a comportamenti individuali e di piccoli gruppi che non possono essere generalizzati. L’impressione collettiva è che Cervia sia una località ospitale in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico vasto e, per alcuni aspetti, anche pretenzioso". In merito agli episodi relativi alla sicurezza, il sindaco specifica che "i gestori dei locali in larghissima parte rispettano le regole che questa città si è data e se ci sono eccezioni critiche vanno isolate e ricondotte ad un comportamento corretto e rispettoso di una sana e giusta competizione. Prima di arrivare nel pieno della stagione balneare ci aspettano alcune scadenze molto importanti con alcuni fine settimana dove ci aspettiamo molte presenze". A conclusione del bilancio di questo primo assaggio di estate, servito anche come banco di prova per l’estate – ma anche per il prossimo lungo ponte del 25 aprile e 1° maggio – il sindaco afferma: "Sono convinto che dobbiamo essere orgogliosi della nostra città, delle sue caratteristiche identitarie e dell’offerta turistica che propone; anche la nostra località è coinvolta dal cambiamento epocale che ha modificato i comportamenti individuali, le modalità di fruizione degli spazi, il modo di fare vacanza e di divertirsi, lo stesso atteggiamento delle nuove e nuovissime generazioni; come sempre dobbiamo essere in grado di gestire le nuove esigenze con equilibrio senza stravolgere la nostra identità ma accompagnando la ricerca di proposte innovative con adeguati strumenti di regolamentazione e controllo".