Cerviaman, in 18 a Ironman. Oggi sfilata con la bandiera locale
18 set 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Cerviaman, in 18 a Ironman. Oggi sfilata con la bandiera locale

Saranno otto gli atleti in gara sabato nella lunga distanza. Prosegue la raccolta fondi. per Tommaso Zavalloni.

I Cerviaman ricevono in municipio la Bandiera coi colori della città

Sono diciotto i Cerviaman che parteciperanno ad Ironman Italy, 8 dei quali gareggeranno nella ‘lunga distanza’ di sabato. Oggi quando i Cerviaman parteciperanno alla Parata delle Nazioni - sfilando con la bandiera della città consegnata dal sindaco Mattia Missiroli. La squadra cervese è composta da: Bianca Maria Bertini (51.50), Micaela Bertozzi (51.50), Davide Brighi (Full), Nicolò Buccella (70.3), Francesco Celli (70.30), Giorgio Corsini (IronMan 70.3), Marco Epi (51.50), Francesca Gobbi (70.3), Erio Goffi (Full), Gianluca Lanucara (70.30), Marcello Morini (Full), Andrea Pagan (Full), Sabino Panarella (Full), Omar Quadrelli (70.30), Andrea Ravaglia (Full), Mattia Rossi (70.30), Matteo Scozzoli (Full), Massimiliano Valli (Full).

È possibile anche sostenere il progetto solidale di questa edizione "Cerviaman per Tommy" il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a Tommaso Zavalloni, un ragazzo autistico di Pisignano. Si possono acquistare le magliette presso i seguenti punti vendita: Bagno Lina (Lungomare Grazia Deledda, 187); Bagno Playa Caribe, (Lungomare Gabriele D’Annunzio, 217/218); Bar Dalla Betta, (Viale Nazario Sauro, 13); DamnLab 101 (Viale Milazzo 86); Osteria Paia, (Via Cervara, 46); Parrucchiera Sandra (Viale Volturno, 58); Ristorante La Ciurma (Viale Nazario Sauro, 158); Ristorante Il Veliero (Viale Nazario Sauro, 124); Tabaccheria Casetti (Corso Giuseppe Mazzini, 16).

Ilaria Bedeschi

